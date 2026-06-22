The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

De la Espriella: En Colombia han triunfado la esperanza y la voluntad de un pueblo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Barranquilla (Colombia), 21 jun (EFE).- El ultradrechista Abelardo de la Espriella, ganador de la segunda vuelta presidencial este domingo en Colombia, según el conteo preliminar de votos, aseguró que con su victoria han triunfado la esperanza y la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino y que ha recuperado la dignidad nacional.

«Esta noche no ha triunfado una candidatura, ha triunfado la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino, ha triunfado la dignidad nacional, ha triunfado la República y ha triunfado la esperanza», dijo De la Espriella ante sus seguidores en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, donde votó y esperó los resultados. EFE

hpc-enb/joc/rrt

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR