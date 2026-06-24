De la Espriella «restaurará» la relación con Israel, rota desde el 1 de mayo de 2024

Compartir

3 minutos

Bogotá, 24 jun (EFE).- El ultraderechista Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones presidenciales de Colombia, según el escrutinio preliminar, aseguró este miércoles que restaurará la relación con Israel, que está rota desde el primero de mayo de 2024 por decisión del presidente Gustavo Petro.

«Colombia restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes. Israel puede contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme», expresó De la Espriella en X tras hablar por teléfono con el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar.

Saar, por su parte, escribió en X que felicitó De la Espriella «por su importante victoria en las elecciones, una victoria que genera esperanza y posibilidad para un futuro mejor para Colombia y sus ciudadanos», y le deseó «mucho éxito».

Según Saar, De la Espriella le trasladó su compromiso de «una alianza entre Israel y Colombia que sea más fuerte que nunca».

«Yo también destaqué nuestro firme deseo de consolidar esta alianza para el beneficio de ambos pueblos», añade el ministro israelí en su mensaje.

De la Espriella obtuvo 12,9 millones de votos (49,66 %) en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo pasado frente a los cerca de 12,7 millones de sufragios (48,70 %) alcanzados por el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el partido de Petro.

Cambio en la relación

La llegada de De la Espriella al poder en Colombia cambiará la relación entre ambos países, que está rota desde el primero de mayo de 2024 cuando Petro, un acérrimo defensor de la causa palestina, tomó la decisión de cortarla ante la ofensiva de Israel en Gaza tras los ataques del grupo islamista palestino Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, en los que murieron 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas y trasladadas a Gaza.

Petro también prohibió el año pasado la venta de carbón a Israel, aunque en los últimos meses ha asegurado que siguen saliendo barcos con el mineral hacia ese país, lo que considera un «desafío» a su Gobierno.

En ese sentido, De la Espriella se reunió en noviembre del año pasado, cuando era candidato presidencial, con Saar y le expresó la «imperiosa necesidad» de retomar los lazos bilaterales.

De la Espriella afirmó entonces que si ganaba iba a instalar la Embajada de Colombia en Jerusalén, siguiendo los pasos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que también apoyó su candidatura.

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump rompió el consenso internacional al considerar Jerusalén la capital israelí y trasladar la embajada de Estados Unidos a esa ciudad, donde no había misiones diplomáticas tras la anexión israelí -en 1980- de la parte este palestina ocupada, en contra de las resoluciones de la ONU. EFE

jga/enb/fpa