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De la Espriella a Petro y la izquierda: «No se les ocurra desconocer la voluntad popular»

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Barranquilla (Colombia), 31 may (EFE).- El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella lanzó este domingo una advertencia al presidente colombiano, Gustavo Petro, y a la izquierda al pedirles que respeten el resultado de las elecciones y no intenten «desconocer la voluntad» expresada en la urnas, en las que fue el más votado para ir a segunda vuelta.

«No se les ocurra desconocer la voluntad popular», manifestó De la Espriella durante un discurso pronunciado en Barranquilla tras conocerse los resultados preliminares de la primera vuelta presidencial, en los que obtuvo más de diez millones de votos, la mayor votación, que Petro dijo que no reconocerá hasta que se haga el escrutinio definitivo. EFE

hpc/pc/joc/gpv

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