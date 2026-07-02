De la Espriella activa una transición inédita en Colombia, en medio de la tensión política

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Bogotá, 1 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y el Gobierno saliente del mandatario Gustavo Petro acordaron este miércoles iniciar formalmente el proceso de transición entre ambas administraciones, que por primera vez se desarrollará sin un encuentro entre el presidente saliente y el futuro mandatario.

La activación del proceso quedó sellada con una carta enviada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, al presidente Petro y la respuesta del ministro de Hacienda, Germán Ávila, coordinador del equipo de ampalme del Gobierno saliente, quien confirmó que este jueves se celebrará en la Casa de Nariño la primera reunión entre ambas delegaciones para definir la metodología de trabajo y el cronograma de la transición.

En la comunicación, firmada por Restrepo por instrucción de De la Espriella, el equipo entrante pidió una transición «ordenada, auditada, verificable, pública, responsable y orientada a la estabilización del Estado», al considerar que el relevo presidencial «no puede ser entendido como un trámite burocrático ni como una concesión política, sino como un deber constitucional».

Restrepo propuso designar enlaces en cada ministerio y entidad estatal, establecer un cronograma de reuniones y garantizar la trazabilidad y publicidad de la información que no esté sometida a reserva legal. Además, informó que la Procuraduría General y la Contraloría General fueron invitadas a acompañar el proceso desde sus funciones preventivas.

El equipo del presidente electo precisó que la transición estará guiada por cuatro objetivos: identificar y denunciar presuntos casos de corrupción en la administración saliente; reconstruir las narrativas y la agenda institucional del país; estabilizar la función pública y rediseñar el Estado para hacerlo más ágil y eficiente.

En respuesta, Ávila aseguró que la propuesta encuentra «plena correspondencia» con el compromiso del Ejecutivo de adelantar una transición «ordenada, transparente, responsable y respetuosa de la institucionalidad democrática».

El ministro añadió que el proceso se desarrollará dentro del marco constitucional y legal, al preservar las competencias del Gobierno hasta la finalización del mandato de Petro el próximo 6 de agosto.

En paralelo, el excanditado presidencial y senador Iván Cepeda defendió el llamado a la desobediencia civil pacífica que hizo en la víspera y aseguró -en su cuenta de X- que el debate de fondo sigue siendo la nacionalidad estadounidense de De la Espriella, quien, a su juicio, debe aclarar si mantiene vínculos con organismos de seguridad de ese país y explicar las obligaciones derivadas de esa ciudadanía.

«Por eso, en este caso, lo reitero, apelar a la desobediencia civil pacífica tiene toda legitimidad», escribió el senador, quien insistió en que mantiene el reconocimiento de los resultados de las elecciones, pero no renuncia a cuestionar la legitimidad del futuro mandatario para ejercer la Presidencia. EFE

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