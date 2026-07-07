De la Espriella anuncia a seis nuevos ministros que conformarán su futuro gabinete

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Bogotá, 7 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, designó este martes a seis nuevos ministros, tres mujeres y tres hombres, que conformarán el futuro gabinete que asumirá funciones el próximo 7 de agosto, entre los que se encuentran excongresistas y líderes políticos.

El ministerio de Transporte estará a cargo de Elsa Noguera, una economista destacada por ser la primera mujer alcaldesa de Barranquilla, exgobernadora del departamento del Atlántico (norte) y exministra de Vivienda entre 2016 y 2017 durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

El abogado y exsenador Mauricio Gómez Amín, quien fue jefe de debate de la campaña presidencial de De la Espriella, será el responsable de la cartera de Comercio.

Entre tanto, el Ministerio de Educación estará bajo el mando de la jurista Viviane Morales, reconocida por ser la primera mujer en ser nombrada fiscal general de Colombia en 2011, y por sus posiciones conservadoras en asuntos sociales como la adopción para parejas LGTBIQ+, la cual rechaza abiertamente.

Morales está casada con Carlos Alonso Lucio, uno de los miembros del equipo de transición del Gobierno, y contra quien el ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila, anunció este martes que presentaría una denuncia por calumnia e injuria.

Al futuro gabinete también se suma Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga y gerente nacional de regiones durante la campaña de De la Espriella, quien asumirá el Ministerio de Vivienda.

La quinta designación como ministra de Deporte fue para Juliana Gutiérrez, una administradora de empresas con «amplia experiencia en el trabajo con comunidades vulnerables en Antioquia» y hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Finalmente, el Ministerio de Justicia estará a cargo del penalista Iván Cancino, quien lideró el equipo de empalme del Gobierno entrante en el proceso de transición, suspendido este martes, y cuyo nombre era perfilado hace días para ocupar el cargo.

«Con estas designaciones, el presidente electo reafirma su compromiso de conformar un gabinete de los mejores, con perfiles técnicos, experiencia territorial y trayectorias que respaldan cada cartera asignada», indicó el equipo de De la Espriella en un comunicado.

Con este anuncio, el presidente electo continúa conformando su gabinete tras haber designado previamente al mayor general retirado Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa; al exsenador Rodrigo Lara como ministro del Interior; al dirigente conservador Miguel Gómez Martínez en Hacienda y al biólogo marino Fabio Arjona Hincapié en Ambiente. EFE

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