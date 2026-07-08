De la Espriella anuncia al académico Omar Bula Escobar como próximo canciller de Colombia

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Bogotá, 8 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este miércoles que el académico Omar Bula Escobar será el ministro de Relaciones Exteriores de su Gobierno cuando asuma el poder el próximo 7 de agosto.

«Su misión será liderar una reingeniería de la Cancillería, profesionalizar el servicio exterior y orientar la política internacional de Colombia hacia el pragmatismo, la eficiencia, la ciberdiplomacia, el comercio, la defensa del interés nacional y el reposicionamiento del país como actor serio en el hemisferio», señaló De la Espriella en un comunicado.

Bula Escobar fue coordinador regional para América Latina del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y cuenta con más de 20 años de experiencia en servicio humanitario y gestión de crisis en escenarios de guerra, hambre y conflictos. EFE

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