De la Espriella anuncia al biólogo Fabio Arjona como ministro de Ambiente de Colombia

Compartir

2 minutos

Bogotá, 2 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este jueves al biólogo marino e investigador Fabio Arjona Hincapié como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con lo que continúa la conformación del gabinete que lo acompañará a partir del próximo 7 de agosto.

Arjona se desempeñaba como vicepresidente de Desarrollo de Recursos y Sostenibilidad para América Latina de Conservation International y durante 24 años dirigió esa organización en Colombia, donde lideró iniciativas de conservación, adaptación al cambio climático y mecanismos de financiación para la protección de la naturaleza.

Al anunciar la designación, De la Espriella destacó que el próximo ministro «contribuirá a que el desarrollo económico del país avance de la mano con la conservación de la biodiversidad, la protección del agua, el bienestar animal y las soluciones basadas en la naturaleza», teniendo en cuenta su formación como biólogo marino, investigador y su paso por la cartera como exviceministro de Medioambiente.

La presentación del próximo ministro lo describe como «el que nunca ha abandonado su pasión por la gestión ambiental y la sostenibilidad» y afirma que «nunca ha puesto la ideología por encima de la responsabilidad».

Los llamados «nunca» forman parte de un concepto que fue utilizado por De la Espriella durante la campaña para agrupar a personas que, según su movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, no han formado parte del establecimiento político tradicional.

Arjona fue viceministro de Política y Regulación Ambiental entre 1997 y 1998 y también se desempeñó como consultor del Banco Mundial en proyectos de infraestructura y manejo ambiental para varios países de América Latina.

Además, ocupó cargos en la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), la Empresa Multipropósito Urrá y el entonces Ministerio del Medio Ambiente.

El anuncio también resalta el trabajo de Arjona con comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y de pescadores, así como por haber impulsado la iniciativa ‘Un millón de corales’, un programa de restauración de ecosistemas marinos desarrollado en distintas regiones del país.

Con este anuncio ya son tres los nombres confirmados del próximo gabinete luego de que De la Espriella revelara que el exsenador Rodrigo Lara será su ministro del Interior y el dirigente conservador Miguel Gómez Martínez estará al frente del Ministerio de Hacienda. EFE

enb/pc/jrh

(video)