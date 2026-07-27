De la Espriella anuncia que su investidura como presidente de Colombia se hará en Cali

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Bogotá, 26 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo que quiere que la ceremonia de su investidura, el próximo 7 de agosto, se haga en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, la principal ciudad del suroeste del país.

«Le solicito a la Cámara de Representantes (…) que convoque la sesión del 7 de agosto en la ciudad de Cali, una decisión que me permite garantizar las condiciones necesarias para que haya un acto de posesión seguro, organizado y a la altura del significado que representa para Colombia», dijo el mandatario electo en un mensaje al país por redes sociales.

Inicialmente, De la Espriella quería asumir el cargo en una guarnición militar de Popayán, capital del departamento del Cauca, uno de los más golpeados por el conflicto armado colombiano. EFE

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