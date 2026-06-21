De la Espriella aventaja a Cepeda por 1,85 puntos con el 89,58 % de las mesas informadas

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Bogotá, 21 jun (EFE).- El ultraderechista Abelardo de la Espriella se mantiene al frente del conteo preliminar de votos de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia con una ventaja de 1,85 puntos porcentuales sobre el izquierdista Iván Cepeda, con el 89,58 % de las mesas por la Registraduría Nacional.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, recibe 11.580.989 votos, equivalentes al 50,10 %, mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, obtiene 11.153.725 sufragios (48,25 %).

De la Espriella, que fue el más votado en la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, hoy ha estado adelante prácticamente desde que comenzó el conteo y cuando falta por contabilizar el 10 5 de las mesas aventaja a Cepeda por 427.264 votos. EFE

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