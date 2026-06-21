De la Espriella aventaja a Cepeda por 438.406 votos con el 65,44 % de las mesas informadas

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Bogotá, 21 jun (EFE).- El ultraderechista Abelardo de la Espriella se consolida al frente del conteo preliminar de votos de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia con una ventaja de 438.406 votos cuando va informado el 65,44 % de las mesas por la Registraduría Nacional.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, recibe 8.150.196 votos, equivalentes al 50,55 %, mientras que el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, obtiene 7.711.790 sufragios (47,83 %).

De la Espriella, que fue el más votado en la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, hoy ha estado adelante prácticamente desde que comenzó el conteo y aventaja por 2,72 puntos porcentuales a Cepeda. EFE

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