De la Espriella convierte la caribeña Barranquilla en sede alterna del Gobierno colombiano

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Hugo Penso Correa

Barranquilla (Colombia), 23 jul (EFE).- La ciudad de Barranquilla, la más importante del Caribe colombiano, conocida por su carnaval y por ser la tierra natal de Shakira y Sofía Vergara, dará un salto en la política nacional como sede alterna del Gobierno por decisión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, que asumirá el 7 de agosto.

En la campaña electoral, De la Espriella, afincado en Barranquilla, prometió dar un giro en la visión centralista que desde la independencia ha marcado a la institucionalidad colombiana, cuyo centro de poder ha estado siempre en Bogotá, y dar más poder a las regiones, algo que ha ratificado con las primeras acciones de su futuro Gobierno.

«Yo no voy a defender el centralismo (…), yo voy a defender la descentralización, por eso voy a gobernar desde las regiones, con ustedes, y además de eso, uno de nuestros primeros proyectos de acto legislativo es que se reconozca a la ciudad de Barranquilla como la capital alterna de Colombia», dijo este miércoles en Montería, capital del departamento caribeño de Córdoba.

La descentralización que propone se extenderá también a otras grandes ciudades capitales como Medellín (Antioquia), en el noroeste, y Cali (Valle del Cauca), en el suroeste, pero Barranquilla, capital del Atlántico, tiene desde ya una relevancia mayor.

Conocida como ‘La puerta de oro de Colombia’ porque por su puerto entró el progreso al país a finales del siglo XIX y primera mitad del XX, de la mano de inmigrantes alemanes y libaneses principalmente, Barranquilla es hoy un importante polo comercial e industrial del norte de Colombia, que empieza a crecer también como destino turístico.

El historiador y profesor universitario Diógenes Rosero dijo a EFE que la decisión de De la Espriella «es una señal inequívoca del Gobierno hacia la búsqueda de gobernabilidad regional en términos de acercarse a los territorios, pero también a los grupos políticos, sobre todo aquellos que hicieron parte de su base electoral durante la campaña».

«Esto contrasta con la difícil relación que tuvo el actual Gobierno con los territorios y con los agentes políticos de distintas zonas del país», añadió Rosero, profesor de la Universidad del Atlántico.

Rosero considera que la iniciativa del presidente electo representa «una oportunidad para la región», siempre que se traduzca en un Gobierno que involucre a distintos sectores políticos y sociales e impulse proyectos estratégicos, como la recuperación del río Magdalena, que tiene su desembocadura en la ciudad; la autonomía energética y la conectividad regional.

«Sin lugar a dudas implica un reto logístico y metodológico que seguramente tendrá impacto en las próximas elecciones» locales y regionales, afirmó.

Vínculos políticos

La relevancia de Barranquilla como centro de poder alterno también se explica por los estrechos vínculos personales y políticos que De la Espriella mantiene con dirigentes de la región, entre ellos el grupo liderado por la familia Char, una de las principales del Caribe colombiano desde hace más de dos décadas.

Esos lazos comenzaron a reflejarse en la conformación del futuro gabinete ministerial con la designación de la exgobernadora del Atlántico Elsa Noguera como ministra de Transporte, y del exsenador Mauricio Gómez Amín como ministro de Comercio, Industria y Turismo.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aseguró en sus redes sociales que esas designaciones les «llenan de orgullo» porque se trata de barranquilleros con «capacidades técnicas para ejecutar y llevar a este país a otro nivel».

Desde su victoria en la segunda vuelta electoral, el pasado 21 de junio, De la Espriella, criado en Montería y afincado en Barranquilla, donde tiene su residencia y una de las sedes de su bufete de abogados, ha tomado esta ciudad como base para conformar su equipo de Gobierno y para reuniones con sus futuros ministros, un ejercicio que antes solo se hacía en Bogotá.

En Barranquilla ha recibido además a representantes del Gobierno de Estados Unidos, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al embajador de Japón en Colombia, Shimizu Toru, mientras que en el mes transcurrido desde su elección solo estuvo en Bogotá el día que recibió la acreditación como presidente electo.

Para albergar la sede alterna presidencial, la Alcaldía de Barranquilla ofreció la antigua Casa de la Aduana, un inmueble patrimonial restaurado donde se recibían las mercancías que llegaban por mar y luego se despachaban al interior del país por el río Magdalena, pero esa opción fue descartada por razones de ubicación y seguridad.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, considera que la sede presidencial puede estar en la Segunda Brigada del Ejército, actualmente en obras para adecuar el edificio, y aseguró que ofrecerán al próximo presidente «una infraestructura moderna, segura y tecnológicamente equipada» para que pueda despachar desde ese rincón del Caribe. EFE

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