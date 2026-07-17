De la Espriella designa a la exsenadora uribista Paola Holguín como ministra de Cultura

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Bogotá, 17 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, designó este viernes a la exsenadora del Centro Democrático Paola Holguín como ministra de Cultura del Gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto, con la misión de liderar lo que denominó una «batalla cultural por la Nación».

El mandatario electo aseguró en un comunicado que Holguín estará al frente de una nueva etapa para la política cultural del país, enfocada en la «libertad creativa», el respaldo a los artistas, la formación de públicos, la formalización de saberes y oficios y la proyección internacional del talento colombiano.

De la Espriella afirmó que el Ministerio de Cultura dejará de ser «un escenario de preferencias políticas» para convertirse en una institución que impulse la creatividad, fortalezca las industrias culturales y haga de la riqueza cultural del país «un motor de desarrollo, cohesión social y reconocimiento internacional».

Holguín, comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene un posgrado en Estudios Políticos y en Seguridad y Defensa Nacional.

Fue senadora entre 2014 y 2026 por el Centro Democrático y, según el equipo del presidente electo, promovió iniciativas como la ley que declaró el «carriel antioqueño», un tradicional bolso de cuero del departamento de Antioquia, patrimonio cultural de la nación.

También es autora de los libros ‘Uribe de carne y hueso’ y ‘Desde el escritorio del presidente’, ambos centrados en la figura del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien es líder y fundador del partido Centro Democrático.

En el perfil divulgado por el equipo de transición, la futura ministra es presentada como una dirigente que buscará fortalecer la protección del patrimonio, la internacionalización del talento colombiano y la formalización de los creadores y gestores culturales, además de convertir al sector en un «ecosistema de escala global».

Con este anuncio, el presidente electo continúa conformando su gabinete, del que ya ha anunciado 15 de los 18 ministros. Solo quedan por definir las carteras de Salud, Trabajo y Ciencia, y Holguín es la sexta mujer incluida en el equipo. EFE

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