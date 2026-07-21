De la Espriella designa a un fraile dominico al frente de la educación técnica en Colombia

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Bogotá, 21 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, designó este martes al fraile dominico Ricardo Torres Castro como próximo director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la entidad encargada de la formación técnica y tecnológica de trabajadores, que cada año capacita gratuitamente a millones de personas.

«He designado al fraile Ricardo Torres Castro como director del SENA, con la misión de fortalecer la formación técnica y tecnológica, recuperar la confianza del sector productivo, modernizar la institución y convertirla nuevamente en el principal aliado de la productividad, la innovación y la movilidad social» dijo De la Espriella en X.

Torres, sacerdote de la Orden de Predicadores (dominicos), llegará al cargo el 7 de agosto cuando comience el mandato de De la Espriella, con una trayectoria principalmente académica y administrativa, tras haber sido rector de la sede de Medellín de la Universidad Santo Tomás, entre 2017 y 2023, además de asesor de la Dirección General del Centro Nacional de Memoria.

El nombramiento supone la llegada de un religioso al frente de una de las entidades públicas con mayor presencia territorial en Colombia, responsable de ofrecer formación gratuita para el trabajo, programas de emprendimiento y servicios de intermediación laboral, con una amplia red de centros de formación distribuidos por todo el país.

El religioso también es licenciado en Filosofía con énfasis en pensamiento político y económico, bachiller en Teología, magíster en Administración y en Negocios Internacionales y Marketing Estratégico, y actualmente cursa un doctorado en Administración.

Según el documento con el que fue presentado por el equipo del presidente electo, el nuevo director considera que el SENA debe dejar de ser visto únicamente como un centro de capacitación para convertirse en «un centro focal en el cierre de brechas sociales y su articulación con la sociedad». EFE

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