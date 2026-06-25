De la Espriella dice a Lula que buscará trabajar con Brasil «en libertad y orden»

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Bogotá, 25 jun (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró este jueves al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que su Gobierno buscará trabajar con ese país «en libertad y orden», al responder al mensaje de felicitación que recibió tras su victoria en las elecciones del pasado domingo.

«Colombia, en libertad y orden, bajo mi mandato, buscará un solo objetivo: cumplir la alianza con el pueblo que, como lo dije en campaña, no es de ideologías sino de extrema coherencia», escribió De la Espriella en su cuenta de X.

El presidente electo agregó que esa visión «incluye» a sus «vecinos de Brasil», liderados por Lula, quien es muy cercano y afín políticamente con el presidente saliente, Gustavo Petro, y sostuvo que los desafíos del continente «solo se enfrentan con trabajo conjunto, respetuoso y soberano».

Horas antes, Lula había felicitado al pueblo colombiano «por el proceso democrático y soberano» que culminó con la elección de un nuevo presidente y manifestó su voluntad de seguir trabajando con Colombia en asuntos como la preservación de la Amazonía, la lucha contra la pobreza y el combate al crimen organizado.

La respuesta de De la Espriella supone uno de los primeros mensajes públicos dirigidos a un mandatario de izquierda de la región desde que fue proclamado presidente electo y perfila una relación con Brasil basada en la cooperación bilateral, pese a las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos. EFE

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