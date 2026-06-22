De la Espriella dice que Trump reconoció su triunfo en las elecciones colombianas

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Bogotá, 21 jun (EFE).- El ultraderechista Abelardo de la Espriella afirmó este domingo que habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, según dijo, reconoció su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia en las que el conteo preliminar indica que se impuso por estrecho margen al izquierdista Iván Cepeda.

«Hablé hace unos minutos con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y ha manifestado su apoyo y su reconocimiento a nuestra victoria», manifestó De la Espriella en una transmisión en vivo de su equipo.

También, aseguró, que lo llamó para felicitarlo el jefe de gabinete de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y otros representantes de las «democracias del mundo».

En las elecciones de este domingo, con el 99,98 % de las mesas informadas en el conteo preliminar, De la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, logró 12,9 millones de votos (49,66 %) y venció al izquierdista Iván Cepeda, que sumó 12,7 millones de sufragios (48,70 %).

En las últimas semanas, Trump manifestó en sus redes sociales su apoyo directo a la candidatura de De la Espriella y calificó a Cepeda de representante de la «izquierda radical».

El mandatario estadounidense sostuvo que una eventual victoria de De la Espriella favorecería el crecimiento económico, la seguridad y la cooperación entre ambos países, en una intervención que provocó críticas del Gobierno colombiano y de legisladores del Partido Demócrata que la consideraron una injerencia en el proceso electoral. EFE

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