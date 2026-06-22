De la Espriella es el más votado por los colombianos en el exterior con el 65,24 %

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Bogotá, 21 jun (EFE).- El ultraderechista Abelardo de la Espriella fue el candidato más votado por los colombianos en el exterior en la segunda vuelta presidencial, al obtener 397.745 sufragios (65,24 %), frente a los 211.998 votos (34,76 %) del izquierdista Iván Cepeda, según el conteo preliminar.

Con el 99,7 % de las mesas informadas, la ventaja de De la Espriella entre los colombianos residentes fuera del país fue muy superior a la registrada dentro del país, donde el resultado provisional muestra una diferencia inferior a un punto porcentual frente a Cepeda.

Los resultados del voto en el exterior mostraron que el ultraderechista, apoyado por el presidente estadounidense, Donald Trump, amplió la ventaja que ya había obtenido sobre Cepeda en la primera vuelta cuando alcanzó 319.962 votos, equivalentes al 54,36 %.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria obtuvo sus mejores resultados en países con importantes comunidades de emigrantes colombianos, especialmente Estados Unidos, donde consiguió 177.770 votos, equivalentes al 80,83 % de los sufragios válidos contabilizados hasta el momento.

También ganó con amplitud en Canadá, Venezuela, Panamá, Ecuador y México.

Cepeda, por su parte, se impuso en varios países europeos como Alemania, Francia, Austria, Suecia y Bélgica, así como en Australia y Argentina.

En España, el país con mayor número de votantes colombianos en Europa, Cepeda obtuvo 66.945 votos, equivalentes al 49,84 % de los sufragios.

Los colombianos residentes en el exterior comenzaron a votar el pasado lunes en 1.165 mesas instaladas en consulados y embajadas de 67 países, un proceso que concluyó este domingo de forma simultánea con la jornada electoral en Colombia.

En total participaron 611.588 colombianos residentes fuera del país, lo que representó una participación del 43,23 %, 1,54 puntos porcentuales superior a los 589.782 ciudadanos que votaron en primera vuelta. EFE

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