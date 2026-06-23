De la Espriella evalúa perfiles para su gabinete, a la espera de confirmación de victoria

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Bogotá, 23 jun (EFE).- El ultraderechista Abelardo de la Espriella, que según el conteo preliminar ganó las elecciones presidenciales de Colombia, evalúa perfiles para conformar su gabinete y establecer la hoja de ruta para el empalme con el actual Gobierno, informó este martes su equipo.

«Abelardo de la Espriella sostuvo este lunes una reunión de trabajo con su equipo más cercano para avanzar en la conformación del gabinete que lo acompañará a partir del próximo 7 de agosto», señaló la información.

Según el preconteo divulgado por la Registraduría Nacional (organizadora de los comicios), De la Espriella obtuvo cerca de 12,9 millones de votos (49,66 %), mientras que el candidato izquierdista Iván Cepeda alcanzó unos 12,7 millones de sufragios (48,70 %), en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país.

Estas cifras deberán ser confirmadas o ajustadas por el escrutinio oficial, que se está llevando a cabo en este momento.

En ese sentido, De la Espriella y su equipo «evaluaron perfiles para las distintas carteras ministeriales» y «definieron lineamientos estratégicos para la puesta en marcha del nuevo gobierno».

«Asimismo, se estableció la hoja de ruta del proceso de empalme con la administración saliente (de la que ha sido un férreo opositor), con el propósito de garantizar una transición ordenada, responsable y orientada a responder desde el primer día a las necesidades de los colombianos», agregó la información.

De la Espriella, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «dará a conocer los integrantes de su equipo de gobierno» en los próximos días. EFE

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