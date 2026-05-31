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De la Espriella promete derrotar a «la tiranía» en Colombia en la segunda vuelta

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Bogotá, 31 may (EFE).- El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, el más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia, aseguró que derrotará a «la tiranía» en la segunda ronda, en la que enfrentará el próximo 21 de junio al senador de izquierdas Iván Cepeda, del mismo partido del presidente Gustavo Petro.

«Más de 10 millones de colombianos confiaron en ‘El Tigre’, se unieron a la manada. Vamos a la segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre», expresó De la Espriella en un video divulgado por su campaña. EFE

jga/joc/jrh

(foto)(video)

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