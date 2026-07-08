De la Espriella promete descentralizar el poder y conectar con cada rincón de Colombia

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Cúcuta (Colombia), 8 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, comenzó este miércoles en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, la primera reunión con autoridades regionales con la promesa de descentralizar el poder en un contexto marcado por fricciones con el Gobierno saliente.

«Se terminó la época de mendigar citas en Bogotá; este es un gobierno con un canal directo, sin filtros y con conexión real para los mandatarios seccionales. Una alianza firme por la descentralización y el progreso de cada rincón de Colombia», aseguró De la Espriella.

Durante una reunión, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, y otras autoridades locales, el mandatario electo aseguró que en su Gobierno habrá «un canal directo» con los alcaldes y gobernadores de los 32 departamentos del país.

Asimismo, anunció que hará una inversión en Norte de Santander pero exigirá «que se respete cada peso de los colombianos» y no aceptará «politiquería ni corrupción».

Por otra parte, el presidente electo reiteró que Colombia ingresará al Escudo de las Américas, una coalición de seguridad y defensa impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, a partir del 7 de agosto, cuando asuma el poder.

«Vamos a entrar en la coalición anticartel. Cualquier obstáculo para que eso se dé, queda superado con la adhesión a esos programas», añadió De la Espriella.

El proceso de transición entre el Gobierno saliente del presidente colombiano, Gustavo Petro, y la Administración entrante de De la Espriella quedó suspendido este martes por recientes comentarios del actual mandatario en los que no reconoce el triunfo del ultraderechista en las elecciones del 21 de junio.

«Yo no podía permitir que el empalme siguiera adelante con un Gobierno que no reconoce el triunfo de este proyecto (…) Nosotros, con los medios alternativos que tenemos para recabar esa información, vamos a tener, una vez que lleguemos al Gobierno, claridad en cuanto a las cifras que nos entreguen», detalló el presidente electo.

Luego de su visita, De la Espriella publicó un video en sus redes sociales en el que se lo ve saludando a miembros de las fuerzas armadas antes de subir a su avión privado, y aseguró se va «feliz después del encuentro», que repetirá en otros departamentos. EFE

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