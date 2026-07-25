De la Espriella repudia crimen de joven embarazada en Cali cuya bebé continúa desaparecida

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Bogotá, 25 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, repudió este sábado el crimen de María Camila Potosí, la joven de 21 años y con ocho meses de embarazo asesinada el pasado fin de semana en Cali (suroeste), un caso que ha conmocionado al país luego de conocerse que el cadáver estaba sin la bebé que esperaba.

«Repudio este aberrante crimen y hago un llamado a las autoridades competentes para que persigan y capturen a los criminales que asesinaron a María Camila», escribió De la Espriella en sus redes sociales citando una publicación relacionada con el caso.

El presidente electo, que asumirá el poder el próximo 7 de agosto, indicó que desde ese momento la consigna y la política pública será proteger a las mujeres «y someter a todo aquel que se atreva a hacerles daño».

«Nunca más estos bandidos tendrán tranquilidad e impunidad. Las mujeres son la base de nuestra sociedad y no permitiré que nadie las ataque», añadió.

Potosí desapareció el pasado 16 de julio, luego de salir de casa de unos familiares en Cali, y en un video de una cámara de seguridad se le ve por última vez a bordo de una motocicleta conducida por una mujer que ya fue identificada pero no ha sido encontrada.

El caso ha causado gran conmoción en Colombia luego de que la madre de la joven, Alba Rubí Gómez, denunciara que el cadáver de su hija, hallado cuatro días después en una zona rural en las afueras de Cali llamada La Buitrera, estaba sin la bebé que esperaba.

«Cuando la encontramos, juraba que ella tenía su bebé en el vientre. Ya al momento de ir a recoger su cuerpo para darle su último adiós pregunté por la bebé (…) pero cuando insistí me dijeron que lamentablemente la bebé no la tenía», declaró la mujer a medios locales el pasado jueves.

Según explicó, posteriormente un fiscal le confirmó esa información: «Esa fue la noticia que me dieron, una noticia impactante. La bebé no estaba», añadió.

Por este caso, las autoridades de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, ofrecieron una recompensa inicial de 50 millones de pesos (unos 12.000 dólares), pero esa cifra aumentó el viernes a 200 millones de pesos (unos 48.000 dólares).

Hasta ahora no hay capturas por este caso, aunque las autoridades realizan diligencias con varias personas consideradas de interés para la investigación, entre ellas la expareja de la joven. EFE

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