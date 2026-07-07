De la Espriella suspende la transición con Gobierno de Petro, que no reconoce su triunfo

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Bogotá, 7 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este martes la suspensión del proceso de transición con la administración saliente de Gustavo Petro por, supuestamente, recientes comentarios del actual mandatario que no reconoce su triunfo en las elecciones del 21 de junio.

«Acabo de dar instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia», manifestó De la Espriella en X.

Según el presidente electo, su deber «es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional».

Este mismo martes dará un mensaje a la nación sobre los motivos de su decisión.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a quien De la Espriella puso al frente del proceso de transición iniciado hace dos semanas, indicó que la suspensión tiene que ver con la insistencia de Petro en no reconocer el resultado electoral.

«Casi 13 millones de colombianos eligieron un nuevo rumbo para el país. Nadie tiene derecho a desconocer ese mandato popular ni a poner en duda la legitimidad del presidente electo, Abelardo de la Espriella», manifestó Restrepo también en X.

Petro endureció recientemente su rechazo al triunfo de De la Espriella, de quien ayer dijo que «no ganó» y que no reconoce la legitimidad del Gobierno que asumirá el 7 de agosto.

En un extenso mensaje publicado en X, Petro reiteró sus denuncias de un supuesto fraude electoral mediante la manipulación de algoritmos durante el escrutinio y aseguró, sin aportar pruebas, que la votación fue alterada para favorecer a De la Espriella, que ganó con más de 12,9 millones de votos.

El mandatario saliente agregó que no reconoce la legitimidad del Gobierno entrante y sostuvo que «Abelardo no ganó las elecciones», pues «el presidente de Colombia (…) de acuerdo a la decisión de los colombianos es el filósofo Iván Cepeda», candidato de su partido, el Pacto Histórico, que fue derrotado con 12,7 millones de votos.

Tras la segunda vuelta electoral, el mandatario saliente aseguró que respetaría los resultados, pero desde entonces sus denuncias de fraude han escalado a pesar de que las misiones de observación electoral felicitaron a la Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral por la organización y transparencia de los comicios.

«La democracia, la Constitución y la voluntad soberana de los ciudadanos se respetan. Pero que quede absolutamente claro: esta decisión (de suspender el proceso de transición) no detiene nuestro trabajo. Seguiremos investigando, recopilando información y documentando con rigor la realidad del país y las situaciones que el próximo gobierno deberá enfrentar», agregó hoy Restrepo.

De la Espriella ha dicho que la transición presidencial no debe ser solo una transferencia de informaciones, sino una auditoría para saber el estado en que Petro le entregará el Gobierno y denunciar los casos de corrupción. EFE

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