De la Espriella tacha de «cortina de humo» denuncia de Cepeda por vínculos paramilitares

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Bogotá, 11 jun (EFE).- El candidato presidencial colombiano de ultraderecha Abelardo de la Espriella tachó este jueves de «cortina de humo» la denuncia penal que el aspirante izquierdista Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, interpondrá en su contra por sus supuestos vínculos con grupos paramilitares.

«Hace unos días, sin aspavientos, denuncié la NARCO POLÍTICA ante el Gobierno de los Estados Unidos: la alianza de Cepeda con los criminales que le pusieron votaciones atípicas en (los departamentos de) Cauca, Chocó y Nariño. Su reacción: denunciarme por lo único que sale de su boca ‘paraco’. Cortinas de humo: entraste en pérdida Cepeda», expresó De la Espriella en X.

El ultraderechista se refirió así a la denuncia que él mismo hizo el lunes sobre una presunta red de compra de votos para favorecer a su rival, tras lo cual varios de los congresistas señalados rechazaron las acusaciones y las calificaron de falsas e irresponsables.

La denuncia de Cepeda tiene lugar cuando faltan solo diez días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para la cual una encuesta de intención de voto divulgada anoche da a De la Espriella en primer lugar con el 52,2 % frente al 44,5 % de Cepeda.

En la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda fue segundo con 9,7 millones (40,98 %).

Supuesta relación con paramilitares

Cepeda anunció este jueves que demandará a De la Espriella, su contrincante en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 21 de junio, por los delitos de «concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito» y lo vinculó a grupos paramilitares.

«En este momento precisamente estamos presentando denuncia penal contra el abogado De la Espriella ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional por haber presuntamente cometido e incurrido en una serie de delitos», expresó Cepeda en una rueda de prensa en Bogotá.

Cepeda señaló que hace la denuncia por «delitos de lesa humanidad cometidas por estructuras paramilitares relacionadas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)», desmovilizadas en 2006.

Comparación con el caso Uribe

El Centro Democrático, el partido de derecha que lidera el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), aseguró que «Cepeda, ya sintiéndose vencido, vuelve a lo que sabe hacer: peregrinar por cárceles buscando testigos y armando montajes».

«Lo hizo durante años contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La justicia hizo evidente la persecución política y en segunda instancia demostró la inocencia del expresidente. Ahora va por Abelardo De La Espriella con el mismo libreto. ¡Mal perdedor!», añadió el Centro Democrático.

Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente, luego de que la jueza Sandra Heredia en Bogotá, lo hallara culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el llamado ‘juicio del siglo’ en Colombia, un caso que él mismo inició en 2012 contra Cepeda.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió en octubre pasado en segunda instancia al exmandatario al fallar la apelación que hizo su defensa por la condena de 12 años de cárcel porque «no se acreditó directa o indirectamente que Álvaro Uribe hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal». EFE

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