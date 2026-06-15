De la Espriella y Cepeda cierran campañas presidenciales a una semana del balotaje en Colombia

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Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda cerraron el domingo sus campañas presidenciales en multitudinarios eventos, a una semana de una segunda vuelta electoral que arranca marcada por la polarización y una grave crisis de violencia.

El abogado ultraderechista De la Espriella celebró la tarde del domingo un mitin en la ciudad de Buga (suroeste), desde una gigantesca tarima ante miles de personas y protegido por una cabina cubierta de vidrios blindados.

Fue su último evento de campaña de cara al balotaje del 21 de junio en el que enfrentará al senador Iván Cepeda, heredero del proyecto del presidente Gustavo Petro.

«Esta no solamente es una batalla política, es una batalla moral, es una guerra espiritual», dijo en su discurso el candidato, que se presenta como un «outsider» y se reconoce admirador del presidente estadounidense Donald Trump.

Miles de seguidores lo acompañaron con banderas de Colombia y camisetas de la selección nacional de fútbol.

«Lo que necesitamos es seguridad para para trabajar y para salir adelante», dijo a la AFP el militar retirado Jimmy Henao.

Henao espera que «el país con el Tigre cambie» y llegó con su esposa desde un poblado cercano en el departamento del Valle del Cauca, castigado por la violencia de los grupos armados que se financian del narcotráfico.

Desde la caribeña Barranquilla, Cepeda cerró también su campaña en un multitudinario evento en un sector periférico de la ciudad.

«El miedo y el odio pretenden imponerse sobre la esperanza», dijo el senador izquierdista en su discurso.

«Debemos mirar el presente con esperanza. No debemos dejarnos confundir ni atemorizar», agregó.

Colombia atraviesa su peor ola de violencia en la última década con frecuentes atentados de las guerrillas, masacres y extorsiones. En plena campaña fue asesinado el precandidato a la presidencia Miguel Uribe.

Desde el inicio de su gobierno, Petro instaló diálogos de paz con las principales organizaciones armadas del país como parte de su política de «paz total», de la cual Cepeda fue arquitecto.

Pero ninguno de esos procesos tuvo avances, mientras los grupos criminales se han fortalecido en varias regiones del país, según analistas.

De la Espriella propone reemplazar los diálogos por una política de mano dura contra los criminales, a quienes promete someter «por la razón o por la fuerza de la ley».

«Seré firme contra los criminales, seré contundente contra los corruptos, seré inflexible frente al terrorismo», agregó en Buga.

vd/lb