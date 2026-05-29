De la favela al sueño del Hexa: Rayan emerge como esperanza de la selección brasileña

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Carlos Meneses

Teresópolis (Brasil), 29 may (EFE).- El delantero del Bournemouth Rayan, el jugador más joven de la selección brasileña para el Mundial 2026, irradia confianza de cara a lograr el sexto título para su país y relata con orgullo su infancia en una favela de Río de Janeiro, de donde proviene toda su familia.

«Son pocos los jugadores de 19 años que juegan una Copa del Mundo. Soy un chico de favela. Estoy muy feliz, voy a disfrutar el momento y, si Dios quiere, vamos a traer el ‘Hexa’ a Brasil», afirmó este viernes el atacante en una rueda de prensa en Teresópolis, donde está concentrada la Canarinha desde el miércoles.

Él y Endrick, delantero del Real Madrid y también con 19 años, aunque con unos días más de vida que Rayan, son los más jóvenes en una convocatoria de Brasil para un Mundial desde Ronaldo ‘Fenômeno’ en Estados Unidos 1994.

‘Menino’ del Vasco y revelación en Inglaterra

Rayan se crió en Barreira do Vasco, una favela de la zona norte de Río de Janeiro conocida por sus fuertes vínculos con el Vasco da Gama, el club donde se formó desde que tenía 6 años.

Esta barriada se fundó donde antes había solo manglares y en ella viven hoy cerca de 20.000 personas.

Al lado de la comunidad está el estadio São Januário, la casa del Vasco y de Rayan hasta que en enero pasado dio el salto a la Premier League, «la liga más fuerte del mundo», dice entusiasmado.

Antes jugó fútbol sala, deporte en el que adquirió el drible y la técnica que lo han convertido en una de las revelaciones de la temporada en Europa.

Veloz y provocador a partes iguales, Rayan se presenta a Ancelotti como un revulsivo perfecto, capaz de jugar en ambas bandas o como delantero centro. En sus primeros 16 partidos con el Bournemouth ha marcado 7 goles y repartido 2 asistencias.

«Tengo una personalidad muy fuerte y voy a dar lo máximo», insiste ante los periodistas.

Flechazo con Ancelotti

Lo suyo con el seleccionador Carlo Ancelotti fue amor a primera vista. Al técnico italiano solo le hicieron falta quince minutos de un amistoso contra Croacia, el pasado 31 de marzo, para llevárselo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que arranca en junio.

«Fue un momento de felicidad escuchar mi nombre en la lista», relata.

Rayan se coló en la convocatoria de 26 frente a otros nombres teóricamente más consolidados, como João Pedro, ariete del Chelsea.

Aunque el joven vascaíno no ha caído del cielo a la absoluta. Pese a su corta edad, tiene una brillante carrera en las categorías inferiores de la selección brasileña.

Representa a la ‘Amarelinha’ desde mediados de 2021. Empezó en la sub-15 y se proclamó campeón sudamericano con la sub-17 y la sub-20.

Su pasión por el fútbol le viene de familia. Su padre, Valkmar, fue zaguero del Vasco da Gama. Su madre, Vanessa, es aficionada del conjunto de Río de Janeiro y trabajó en el club.

En vísperas del amistoso contra Panamá en el estadio Maracaná, Barreira está de fiesta desde que Ancelotti pronunció su nombre, informa Rayan entre risas.

«Muchas personas están pintando las calles, pintando mi cara. Es un momento de felicidad no solo para mí, sino para la comunidad donde crecí y viví mucho tiempo», comentó.

«Después de la convocatoria, mi familia hizo una fiesta y creo que están de fiesta hasta ahora», bromeó.

El entusiasmo es tal que Rayan anuncia, lleno de emoción, que hasta habrá una pantalla gigante en Barreira para ver los partidos de la ‘Seleção’. EFE

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