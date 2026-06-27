De la Fuente: “El equipo siempre responde; hemos sabido jugar otro tipo de partido”

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Redacción deportes, 27 jun (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, expresó, tras la victoria por 0-1 contra Uruguay y la certeza de la primera posición del grupo H del Mundial 2026, que “el equipo siempre responde” y apuntó que su conjunto ha “sabido jugar otro tipo de partido”.

“Ha sido un partido que nos ha puesto a prueba otra vez más. Hemos tenido que jugar un partido de este nivel de intensidad, dureza futbolística, exigencia y el equipo siempre responde. Hemos sabido jugar otro tipo de partido. Muy contentos, encantadísimos con todos los jugadores. Lástima la lesión de Yéremy. Veremos a ver de qué grado es. Hemos superado tres partidos muy complicados”, valoró en declaraciones a ‘TVE’.

La forma de encarar este tipo de encuentro, según él, era “de la manera” de lo que lo ha hecho España.

“Era muy difícil acertar tres o cuatro pases seguidos, porque era una presión asfixiante. Cuando hemos podido combinar, había faltas, interrupciones y cortaban el ritmo de juego”, expuso.

“Hemos interpretado muy bien las necesidades del partido. Hemos sufrido muchísimo en defensa y ese gol ha sido lo justo para ganar. Necesitábamos emplearnos de esta manera”, prosiguió el seleccionador.

Y remarcó que su equipo va “paso a paso, esperando recuperar bien los jugadores y lo que tenga que venir vendrá, siempre confiando” en la “fortaleza” de la selección española. EFE

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