De la Fuente participará en reunión de ministros de Exteriores del G7 en Ontario, Canadá

2 minutos

Ciudad de México, 10 nov (EFE).- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México, Juan Ramón de la Fuente, participará este martes y miércoles en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7, que se celebrará esos días en Ontario, Canadá, informó este lunes la dependencia.

Entre los temas que se abordarán en este encuentro, destacan «el combate al tráfico ilícito de drogas, armas y personas, así como acciones para mitigar vulnerabilidades y diversificar cadenas de suministro ante las disrupciones del mercado, entre otros», indicó la Cancillería mexicana en un comunicado.

De la Fuente representó a México en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), que se celebró el 9 y 10 de noviembre en Santa Marta, Colombia.

En la reunión que sostendrán el martes y miércoles en Canadá, junto con sus homólogos de otros ocho países, los ministros de Exteriores del G7 tratarán la situación en Ucrania, el Ártico, Haití, los minerales críticos y la seguridad energética, afirmó este lunes la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand.

La reunión, que se celebra en la localidad de Niagara-on-the-Lake, en la frontera con Estados Unidos, será la primera ocasión en que Anand se reunirá con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, canceló de forma abrupta el 23 de octubre las negociaciones comerciales entre los dos países.

El 30 y 31 de octubre, los ministros de Energía y Medio Ambiente del G7 se reunieron en Toronto, pero tras dos días de conversaciones no pudieron alcanzar un acuerdo para la firma de un comunicado conjunto y Canadá, como anfitrión del encuentro, se limitó a emitir una declaración de la presidencia.

Además de los jefes diplomáticos de los países del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) a la cumbre asistirán sus homólogos de la Unión Europea (UE), Ucrania, Brasil, México, Australia, India, Arabia Saudí, Corea del Sur y Sudáfrica. EFE

jmrg/sbb