De la Guerra Civil en España a la rEvolución en Suiza

Este centro de encuentro fundado en 1968, localizado hoy día en sus instalaciones de la Limmatstrasse No. 35, en pleno corazón de Zúrich, fue uno de tantos lugares donde los emigrantes españoles “vivieron sus inquietudes, sus iniciativas y propósitos en un exilio, dentro de otro exilio... ¡Su perseverancia es admirable!”, exclama el director del filme.

Cierto, este pequeño gran país, como se le ha llamado a Suiza, representa un terreno de estudio particularmente interesante, porque fue no solamente uno de los tres grandes países de acogida del movimiento migratorio continental europeo, junto a Alemania y Francia, además de México en Latinoamérica, sino también uno de los países con mayor proporción española en su población.

Un filme con un transfondo histórico que no olvida en ningún momento el aspecto humano, en el que hombres y mujeres, hoy de edad avanzada -nos dice su realizador, el español Javier Gutiérrez-, pasan por la película llevando de la mano al espectador a través de la figura emblemática de Miguel Soto Reverté.

Con su película 'rEvolución permanente-Miguel Soto Reverté', Javier Gutiérrez ahonda en las vicisitudes de la diáspora española que se estableció en Zúrich tras la Guerra Civil. Proyectado próximamente en los cines helvéticos, el documental lleva al espectador a través de la solidaridad y la esperanza de una migración que plasmó una huella indeleble en Suiza. 'rEvolución permanente-Miguel Soto Reverté' se revela como un valioso documento histórico, político y moderno, que habla sobre los emigrantes españoles llegados a Suiza en los años 60 y continúa hasta las nuevas generaciones. Es un amplio panorama que desvela las controversias sociales de su época, pasando por el mítico año del 68, junto a conflictos y formas de ver la diáspora española a Suiza, durante la dictadura del general Francisco Franco, la cual marcó la vida de todos esos emigrantes. Según los datos proporcionados por el Documento de Trabajo 3/2001 Fudación 1º. de Mayo, en 1970 los españoles representaban el 11% de la población extranjera, lo que la colocaba como segunda colonia extranjera en Suiza, aunque muy por debajo de la italiana, y entre 2011 y 2015 la emigración española constituía el 4% de la población total del país que los había acogido. Todos esos hombres y mujeres, comenta Javier Gutiérrez, director de 'rEvolución permanente-Miguel Soto Reverté', que llegaron a Zúrich en aquel tiempo, nos abren sus puertas para revelarnos los acontecimientos de su vida diaria, y el modo de superar los obstáculos para lograr su integración en la tierra que los acogió. En efecto, dice el realizador español, era una cinta esperada, deseada y necesaria, pues había que llenar ese inmenso vacío con un relato cinematrográfico sobre la emigración española. Según los datos proporcionados por el Documento de Trabajo 3/2001 Fudación 1º. de Mayo, en 1970 los españoles representaban el 11% de la población extranjera, lo que la colocaba como segunda colonia extranjera en Suiza, aunque muy por debajo de la italiana, y entre 2011 y 2015 la emigración española constituía el 4% de la población total del país que los había acogido. Todos esos hombres y mujeres, comenta Javier Gutiérrez, director de ‘rEvolución permanente-Miguel Soto Reverté’, que llegaron a Zúrich en aquel tiempo, nos abren sus puertas para revelarnos los acontecimientos de su vida diaria, y el modo de superar los obstáculos para lograr su integración en la tierra que los acogió. En efecto, dice el realizador español, era una cinta esperada, deseada y necesaria, pues había que llenar ese inmenso vacío con un relato cinematrográfico sobre la emigración española. Una larga y maravillosa aventura: El Ateneo Popular Español Al lado de los avatares por los que atravesó la integración de los emigrados españoles asentados en Zúrich, que se muestra en la proyección, Javier Gutiérrez nos presenta con un lenguaje visual fresco y lírico a la vez, a los protagonistas del proyecto cultural del Ateneo Popular Español. Este centro de encuentro fundado en 1968, localizado hoy día en sus instalaciones de la Limmatstrasse No. 35, en pleno corazón de Zúrich, fue uno de tantos lugares donde los emigrantes españoles “vivieron sus inquietudes, sus iniciativas y propósitos en un exilio, dentro de otro exilio... ¡Su perseverancia es admirable!”, exclama el director del filme. Nuevamente aquí, la figura del octogenario barcelonés Miguel Soto Reverté, miembro de grupos sindicalistas y políticos, muy cercano de la clase obrera, resulta imprescindible. Él nos habla sobre la vida del Ateneo Popular Español como un centro social, político y cultural, cuya impronta ha marcado la vida de varias generaciones de españoles, latinoamericanos y, sobre todo, público suizo que es el que más se acera desde hace casi 50 años a este importante lugar de encuentro y de buena convivencia. Este emblemático lugar de reunión para los hispanohablantes que abrió sus puertas bajo el lema ‘prohibido prohibir’, cuenta actualmente con una biblioteca de 6 000 volúmenes, formado desde sus inicios gracias a donaciones, para uso de sus propios miembros. En el Ateneo se han organizado por largos años encuentros literarios, viajes, conferencias, tardes de información, actividades como yoga, y una clase para aquellos a los que les gusta escribir, llamada nada menos que los ‘escribidores’, quienes aparecen en la pantalla con un innegable sentido del humor. ...y las mujeres levantaron también su voz En la cinta ‘rEvolución permanente...’ tampoco podía faltar la revolución de las mujeres, que como Mercedes Soto y, más tarde el grupo Marea Granate, luchan por las causas que las orillaron a salir de España. Todas ellas se han dado a la tarea de hacer presencia activa entre los grupos de emigrados y emigradas en Suiza. Fue gracias a Mercedes Soto que se fundó el grupo llamado Movimiento Autónomo de Mujeres, el MAM. Este grupo acogió a jóvenes españolas y latinoamericanas, que valientemente decidieron -comenta Mercedes Soto en la película- “quitarse el delantal de amas de casa a codazos”, dejar su aislamiento, y reunirse para dar su visión de lo que representaba para ellas y sus familias entrar en la sociedad que las había acogido. Las mujeres necesitaban, apunta igualmente Javier Gutiérrez, “salir de su casa, de estar ocupadas siempre con los hijos, mientras el marido en la política o en el bar..., y deciden luchar y organizarse para romper con aquel machismo feroz y con todos los prejuicios de una sociedad bastante retrógrada”. Otros acontecimientos en la vida de Suiza y sus emigrantes Miguel Soto Reverté en compañía de sus camaradas José Baños, Antonio Quadranti y del mismo Javier Gutierrez, nos revelan otros hechos decisivos en Zúrich de los que fueron testigos los emigrantes españoles. Uno de ellos fue en los años 80 cuando tuvo lugar el desmatelamiento del conocido ‘Parque de las agujas’, situado en la ribera del río Limmat en Zúrich, en el que se llevaba a cabo un comercio de droga entre jóvenes, el cual dio por resultado el surgimiento del mayor mercado de drogas en manos de las mafias. Del mismo modo, hacia 2011 las agitadas demostraciones en las que participaron nuevamente los jóvenes, ocurridas en la plaza más cara del mundo, la Pardeplatz de Zúrich. En ellas se manifestaba contra el poder y la manipulación bancaria que domina a la opinión pública, y en la que tuvo mucho que ver el Movimiento de los Indignados en España, que intentaba asimismo lograr una democracia más participativa y alejada del dominio de los bancos, lo cual revelaba una cultura asentada únicamente en el valor del dinero. Financiamiento en apoyo a la película Para llevar a cabo rEvolución permanente-Miguel Soto Reverte, rica en fotografía, acompañamiento musical, numerosas tomas de la ciudad de Zúrich, consulta de archivos y varias entrevistas, Javier Guitiérrez, organizador de conciertos, manager musical y editor nos dice: “El problema es que cuando realizas tu primer trabajo, sobre todo de larga duración, y no tienes nada anteriormente, como ha sido mi caso, para muchas instituciones de ayuda al cine no cumples todos los requisitos. A pesar de ello sí que hemos recibido ayuda de algunas instituciones como por ejemplo el Kulturstiftung des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes”. Araceli Rico, Zúrich. swissinfo.ch rEvolución permanente-Miguel Soto Reverté Edición de video y color realizada en Valencia por Fabrizio Potestad y Daniel Maríinez. Colaboración de la Televisión de la Suiza de expresión italiana (RSI) y el autor e historiador Ralph Hug. Material del archivo fotográfico de IG Spanien–Freiwillige. Fotos de Gertrud Vogler (del archivo social suizo). Audio: Franz Hohler. Pasajes de un video del fallecido profesor José Luis Sampedro, cedido por ‘Spanish Revolution – Movimiento Visual’, entre otros. Música de la banda sonora del documental: Javier Ruibal (premio al mejor músico y compositor español del 2017), Priska Walls, Miguel Caldito, Clara Moreau, El trío Zürihorn y Vicente Cortes.