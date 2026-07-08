De la ilusión al escándalo: medios árabes claman contra el arbitraje del Argentina-Egipto

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El Cairo, 8 jul (EFE).- La prensa egipcia y del mundo árabe analizó este miércoles la dramática eliminación de ‘Los Faraones’ ante Argentina por 3-2 en los octavos del Mundial 2026, tras mantener contra las cuerdas a la vigente campeona durante casi 80 minutos, indignada por la actuación arbitral, que traspasó «los límites del campo».

El diario deportivo egipcio Kingfut situó el foco de la indignación en el VAR y recogió en su portada las declaraciones del técnico de la selección, Hossam Hassan, quien calificó abiertamente de «escándalo» el arbitraje del francés François Letexier.

‘Los Faraones’ se quejaron por un gol anulado y dos presuntos penaltis no pitados en los últimos compases del encuentro, que precedieron al tanto decisivo de los argentinos, protestas que secundaron los medios regionales.

El diario egipcio Youm7 fue más allá y afirmó en sus páginas que el partido «se convirtió en uno de los más polémicos de todo el torneo» debido a las decisiones de Letexier, y aseguró que la gravedad de lo ocurrido ha «traspasado los límites del campo».

Los analistas del medio, los exfutbolistas Khaled Gadallah y Bashir al Tabai, apuntaron que la anulación del gol de Zico «no tenía ninguna justificación», mientras que canales como Bein Sports, que transmiten el campeonato en exclusiva para Egipto, coincidieron en ese análisis y apuntaron que si se da por válida la tesis del VAR de la falta previa al inicio de la jugada para anular el gol egipcio, se debería haber hecho lo mismo con el último tanto argentino.

A su juicio, la jugada del tanto ganador de Enzo Fernández en el minuto 91 arrancó con un penal cometido sobre Mohamed Salah en el área argentina.

En la misma línea, el diario Ahram de El Cairo titula que la despedida del Mundial de la selección egipcia llegó «en medio de una polémica arbitral» y habla de una «indignación» generalizada en el deporte árabe.

En su crónica, el periódico tilda de «dudosa» la falta pitada al egipcio Marwan Attia que anuló el tanto de Mostafa Zico, el cual, a su juicio, habría sentenciado el encuentro.

Además, Ahram denuncia que el colegiado «perdonó» la tarjeta roja a Nahuel Molina por lo que consideraron «conducta antideportiva» y lanzó una acusación directa contra la realización televisiva del torneo, al señalar que dicha jugada «no se volvió a mostrar durante la retransmisión en directo».

En este contexto, los medios locales también se hacen eco del clamor popular en redes sociales. Destacan que el término «árbitro comprado» ha liderado las tendencias del país en X, forzando a Letexier a cerrar su cuenta por el aluvión de críticas.

Además, reportan la existencia de una petición en línea que exige la dimisión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y la proliferación de memes generados por IA que satirizan la complicidad de la FIFA con la albiceleste. EFE

arb/amr/cmm