De la mano de Davis y Flagg, los Mavs buscan despegue definitivo ante Pistons en México

México, 31 oct (EFE).- Liderados por Anthony Davis y Cooper Flagg los Dallas Mavericks buscarán un despegue definitivo ante los Detroit Pistons en el juego de temporada regular de la NBA que sostendrán este sábado en la Arena Ciudad de México.

El equipo entrenado por Jason Kidd, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto por sus hazañas como jugador, ha reunido una base fuerte de veteranos, encabezada por Anthony Davis, y un talentoso grupo de jóvenes, en el que destaca Cooper Flagg, para hacerse camino hacia los ‘playoffs’ por segunda temporada consecutiva.

Aunque Davis salió lesionado en el partido del martes anterior, en el que los Mavs vencieron a Indiana Pacers 107-105, el ala-pívot hizo el viaje a la capital mexicana para el partido ante los Pistons.

Anthony llegó a Dallas en febrero pasado después de la baja de Luka Doncic y de inmediato se ha convertido en pieza fundamental del equipo.

En el caso del talento joven, Cooper Flag levanta la mano.

El chico de 18 años fue la primera selección del ‘draft’ del año pasado y poco a poco toma confianza para mostrar sus habilidades que lo llevaron a brillar con los Duke Blue Devils del baloncesto colegial, con los que nombrado Mejor Jugador Nacional y seleccionado All-American en 2025.

No será sencillo para los Mavs pasar sobre unos Pistons que, a pesar de la irregularidad ofensiva que han mostrado en este inicio de temporada, confían en que el entrenador JB Bickerstaff podrá potenciar a una plantilla llena de caras nuevas.

La confianza total de Tom Gores, propietario de los Detroit Pistons, recae sobre Cade Cunningham, primera selección del ‘Draft’ 2021, quien busca mantenerse en el tono de hombre definitivo.

Con sólo 24 años, y un contrato de 269 millones de dólares, es uno de los ‘veteranos’ de la franquicia, que le ha rodeado de talento para que Detroit se convierta en un verdadero contendiente al campeonato.

Está cobijado por el veterano Duncan Robinson y acompañado por Jalen Duren, Ausar Thompson y Ron Holland, entre otros.

Los Detroit Pistons marchan con tres victorias y dos derrotas en el sexto puestos de la Conferencia del Este; Dallas Mavericks llegan a este partido, el trigésimo cuarto en México, con dos triunfos y tres derrotas, en la duodécima posición de la Conferencia del Oeste. EFE

