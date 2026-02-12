De Maduro a presos políticos: fiscal apuesta a la «pacificación real» de Venezuela con la amnistía

El fiscal general Tarek William Saab define la venidera amnistía como el camino a una «pacificación real» en Venezuela, que incluya excarcelaciones masivas de presos políticos y lleve al gesto de Estados Unidos de liberar al depuesto Nicolás Maduro.

Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero durante una incursión militar que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones.

Delcy Rodríguez asumió el poder y a los pocos días comenzó un primer proceso de excarcelaciones de presos políticos que antecedió al anuncio de una amnistía general. También ordenó el cierre del Helicoide, la temida cárcel que oenegés denuncian como un centro de torturas.

«Nadie esperaba esa acción de la doctora Delcy Rodríguez como presidenta encargada», celebra el fiscal Saab en una entrevista con la AFP en su despacho en Caracas.

El segundo debate para aprobar una ley de amnistía está previsto para el jueves en la Asamblea Nacional. La ley pasa primero por un proceso de consulta público en el que participaron juristas, dirigentes opositores y hasta familiares de presos políticos.

Saab también participó junto a otros miembros del poder judicial.

«Es una discusión donde están participando todos los sectores de la sociedad venezolana en función de esta pacificación real que nos dé un nuevo momento histórico», expresa. «Nos merecemos la paz, que todo sea debatido a través del diálogo».

– «Reincidencia» –

Detrás de la silla del fiscal general en su despacho, se ve un retrato presidencial de Maduro; otras fotografías lo muestran junto con Hugo Chávez, Fidel Castro y el propio gobernante depuesto, acusado de narcotráfico en Nueva York.

El fiscal ha sido acusado de servir al chavismo.

No se adentra en escenarios pos-aprobación de la ley: a quién beneficia, si aplica a líderes opositores como María Corina Machado, Juan Guaidó o Edmundo González, o si el Estado asumirá parte de la responsabilidad.

Sí defiende que abarque tanto a opositores como a chavistas.

Borradores del proyecto de amnistía abarcan además las distintas crisis a lo largo de los 27 años de gobiernos chavistas.

Desde el golpe de Estado a Chávez en 2002 y la huelga petrolera ese mismo año, hasta las protestas contra el gobierno a lo largo de todos esos años, que Saab califica de «embriones de guerra civil».

«Intentos de magnicidio, invasiones, incursiones marítimas», enumera. «Manifestaciones violentas con decenas, centenares de muertos, heridos».

Defiende una «política de Estado de perdón» en los años del chavismo, aunque la oposición y activistas de derechos humanos denuncian años de abusos, sobre los que Saab evita pronunciarse en el marco de la nueva ley.

«Se han dado excarcelaciones masivas», aunque insiste que la amnistía no cubrirá a todos. «No puede seguir ocurriendo la reincidencia en hechos punibles. Si te están dando medidas de gracia para participar en la vida política de manera sana, eso debe respetarse», apunta.

Más de 400 personas salieron en libertad condicional desde el 8 de enero, cuando Rodríguez anunció el proceso de excarcelaciones, según la ONG Foro Penal.

– «Gesto humanitario» –

Saab ha condenado desde el primer día la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores. La califica de ilegal y violatoria del derecho internacional.

Ambos se declararon no culpables y tienen prevista una nueva audiencia en marzo.

Saab considera que la reconciliación que promueve la amnistía debe beneficiar igualmente a Maduro y Flores.

«Dentro de lo que implica este gesto humanitario, histórico, sin precedentes de la ley de amnistía que abarque a todos los factores del Estado, diría, incluyendo como un mensaje» que «cuando se dé la audiencia en marzo se decrete la libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores».

«Estamos tendiendo la mano», asegura el fiscal, y a partir de este gesto «que se levanten las sanciones» internacionales contra el país.

