De Paul afirma que Argentina no se relajará, porque «ganar da seguridad»

Compartir

1 minuto

Arlington (EE.UU.), 22 jun (EFE).- El centrocampista argentino Rodrigo de Paul, aseguró que la Albiceleste no se relajará, pese a asegurar la clasificación a dieciseisavos, porque «ganar siempre da seguridad».

«Nosotros solo pensamos en el rival próximo que tenemos. Siempre ganar da seguridad, siempre estás más tranquilo», dijo el centrocampista del Inter Miami.

«Así que prepararemos el próximo (juego) como siempre hicimos, con el rival que tenemos enfrente, con la misma seriedad. Hay que ir paso a paso. El objetivo es quedar primero», dijo De Paul en la rueda de prensa del estadio AT&T, tras la victoria por 2-0 ante Austria en el que se supone, el partido más complicado del grupo J para el equipo de Lionel Scaloni. EFE

og/car

(vídeo)