De Pedro Sánchez a Lula: los insultos de Milei a sus colegas presidentes

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Buenos Aires, 27 jul (EFE).- Los ataques de Javier Milei contra su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la visita a Brasil que hizo este fin de semana para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro, constituyen otro capítulo en la serie de insultos que el presidente argentino ha dirigido a líderes extranjeros, entre ellos, el español Pedro Sánchez.

Milei tildó a Lula da Silva de «ladrón», entre otras descalificaciones que llevaron al Gobierno de Brasil a llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli.

No es la primera vez que Milei insulta a su par brasileño. En mayo de 2023, siete meses antes de asumir el cargo, el argentino describió a Lula como un “zurdo salvaje apoyando dictadores, tipos que violan los derechos humanos y autócratas con sus manos manchadas de sangre”.

Lula da Silva no fue el único blanco de Milei, quien en los últimos años ha atacado a otros jefes de Estado y Gobierno en episodios que tensaron las relaciones entre Argentina y distintos países, algunos de ellos con relaciones políticas y económicas históricas.

Uno de los casos más recordados fue en mayo de 2024, cuando Milei tildó de «corrupta» a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, durante un acto del partido ultraderechista Vox en Madrid.

Lejos de bajar el tono, Milei calificó luego a Sánchez de «socialista fatalmente arrogante», «personaje siniestro», «cobarde», «ridículo» y «hazmerreír del mundo», además de afirmar que tenía un «complejo de inferioridad» frente a él.

Aquello dio lugar una crisis diplomática sin precedentes entre los dos países con la retirada de la entonces embajadora de España en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez.

Tuvieron que pasar seis meses para que el Gobierno de España enviara un nuevo embajador a Argentina y amainaran los ánimos, ya que Milei volvió a citar a Sánchez y sus ministros en otras ocasiones.

El presidente argentino ha ido varias veces a España desde que asumió su cargo, en diciembre de 2023, pero nunca se ha reunido con integrantes del Gobierno de Sánchez, sólo lo ha hecho con políticos de Vox y del Partido Popular, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afín a las ideas del argentino.

Petro, Sheinbaum y el papa Francisco, objetivos de Milei

Javier Milei se ha caracterizado por arremeter contra líderes progresistas iberoamericanos y en este catálogo también tuvo palabras malsonantes contra el colombiano Gustavo Petro, a quien llamó «asesino terrorista», «comunista asesino» y «plaga letal para los propios colombianos», lo que llevó a Bogotá a retirar temporalmente a su embajador en Argentina.

Con el expresidente chileno Gabriel Boric el vínculo también quedó marcado por las descalificaciones. Durante la última campaña presidencial argentina, en julio de 2023, lo llamó «empobrecedor» en una reunión de la Fundación para el Progreso celebrada en Santiago de Chile.

El dirigente argentino se refirió, asimismo, de forma despectiva sobre las máximas autoridades mexicanas. En marzo de 2024, calificó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador de «ignorante» y «asesino terrorista», en una entrevista con CNN, mientras que durante la campaña mexicana llamó a Claudia Sheinbaum «un horror».

El pasado fin de semana en Brasil, Milei dijo que el Gobierno mexicano (junto al brasilero) participó en una supuesta campaña en redes sociales contra Argentina durante el reciente Mundial de fútbol.

Sheinbaum rechazó este lunes las acusaciones y reiteró que su administración mantiene una política de respeto a la autodeterminación de los pueblos.

Los insultos del reaccionario Milei alcanzaron también al papa Francisco antes de su fallecimiento, a quien, siendo compatriota, calificó de «representante del maligno en la Tierra», «imbécil» y promotor del comunismo.

Tras asumir el cargo, Milei moderó el tono con el pontífice, que lo llegó a recibir en el Vaticano y al que pidió disculpas por los agravios.

La sucesión de enfrentamientos con líderes extranjeros ha derivado en reiteradas tensiones diplomáticas y ha convertido el estilo confrontativo de Milei en uno de los rasgos más característicos de su política exterior, ya que suele insultar a los dirigentes precisamente cuando visita sus países. EFE

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