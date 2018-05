Derechos de autor

El nuevo casco de la Guardia Suiza 05 de mayo de 2018 - 17:05 El ejército de pie más antiguo del mundo estrenará nuevo casco negro: Es de plástico PVC y una impresora 3D los fabrica. Durante la Conferencia de Prensa para presentar el Juramento, que tuvo lugar el viernes pasado en el cuartel de la Guardia Suiza Pontificia, se presentó el nuevo casco negro 3D. La novedad está en el material y, sobre todo, en la técnica de producción. Queda atrás el hierro forjado y se da paso al PVC. Una compañía en Suiza central entregó los primeros prototipos al comandante de la guardia. El nuevo casco - del que ya se han fabricado cuarenta piezas - es mucho más ligero y cómodo y los costes de producción se reducen a la mitad. Los guardias suizos comenzarán a utilizarlos en cuanto haya los 110 necesarios para todos los miembros de la Guardia. El Vaticano espera que donantes privados y patrocinadores financien la producción. Un portavoz de la guardia suiza indicó que se espera poder reemplazar los cascos metálicos el año próximo, en caso de que haya suficientes patrocinadores que cubran los costos, de unos mil francos suizos, la mitad del precio de los tradicionales cascos forjados. Nuevos reclutas Establecida a principios del siglo XVI, la guardia pontificia sirve tanto de unidad ceremonial como de guardaespaldas. Treinta y dos nuevos reclutas -todos ellos suizos solteros menores de 30 años y católicos en activo- se han sumado a la Guardia del Vaticano que, por cierto, planea aumentar su número a 135 hombres en sus filas.