El Teatro del Lago de Zúrich cumple 40 años 21 de agosto de 2019 - 12:15 En su cuadragésimo aniversario, el Zürcher Theater Spektakel, uno de los festivales europeos más importantes para las artes escénicas contemporáneas, refrenda su tradición de construir puentes entre culturas y continentes. Su edición 2019 (15.08 - 01.09) pone en escena “el problema de la desigualdad global y regional” y espera aportar una nueva visión, explica su directiva. En el programa destaca la presencia del artista sudafricano William Kentridge, un asiduo participante. En esta ocasión actuará de manera individual, pero en las últimas décadas se ha presentado en diversas ocasiones con su teatro de marionetas Handspring Puppet Theatrepara mostrar a los espectadores la vida en su país antes y después del apartheid. Fundado en 1980 como un encuentro internacional anual de grupos de teatro independientes, el Zürcher Spektakel (espectáculo de teatro de Zúrich) se convirtió rápidamente en un evento cultural de atractivo internacional. Año con año, desde hace cuarenta, el Zürcher Theater Spektakel reúne en el parque Landiwiese, a orillas del lago de Zúrich (por lo que también se le conoce como Teatro del lago de Zúrich) a aficionados a la cultura y a noctámbulos de mucho más allá de las fronteras de la ciudad helvética. El teatro atribuye su exitosa historia a “una programación consistente y artísticamente sobresaliente, una atmósfera única y al gran número de espectadores comprometidos y de mente abierta”. Esos ingredientes han hecho del Teatro del Lago de Zúrich un lugar popular para compañías de teatro y danza de todo el mundo, tanto de renombre como prometedoras. En su edición de aniversario Zürcher Theater Spektakel ofrece también a los visitantes diversas actuaciones gratuitas, espectáculos interactivos y lecturas literarias. Y, por supuesto: su tradicional muestra gastronómica tan internacional como el festival mismo.