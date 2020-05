Facebook-Post in Englisch dazu, dass die Schweiz Käse-Weltmeisterin wurde

Nuestra nueva serie: los 11 temas suizos que generaron debate Philipp Meier 07 de mayo de 2020 - 09:29 En SWI swissinfo.ch informamos sobre Suiza los 365 días del año en diez idiomas. Esto también significa que estamos en constante contacto con usuarios de todo el mundo. En esta nueva serie, le ofrecemos una visión general de las reacciones y debates que generan los temas tratados. Cuanto más drásticas se volvieron las medidas a causa de la pandemia, más aumentó la necesidad de informarse e intercambiar información. El tráfico en todos los medios informativos, y en SWI swissinfo.ch, aumentó considerablemente. Aparte del hecho de que en los diez idiomas, los principales artículos de la 'Situación en Suiza' ante la pandemia, constantemente actualizados han sido los más leídos y desencadenan cada día el debate, ha habido muchos artículos de swissinfo.ch y entradas en los más de treinta canales activos en nuestras redes sociales que han sido leídos, debatidos y compartidos activamente por ustedes: 1. Cierre de las escuelas El anuncio a mediados de marzo formó parte del paquete de medidas para el confinamiento a fin de reducir los contagios. En la comunidad arabófona, un número particularmente grande de usuarios estuvo de acuerdo en que primero se deberían haber cerrado las fronteras. 2. Desinfectante en lugar de ginebra Un productor bernés cambió su producción de ginebra por la de desinfectante de manos. La reacción de un usuario en Instagram: "¡Increíble! Lo estoy compartiendo con todos mis amigos en Estados Unidos. Tal vez nuestro disfuncional gobierno en los EE.UU. pueda aprender algo 🤞" 3. ¿Fue St. Moritz el centro de contagios en Suiza? Gracias a nuestros colegas de TVS tvsvizzera.it, que forman parte de nuestra redacción italófona, estamos siempre muy cerca de los debates que se producen en el cantón suizo del Tesino y en Italia. El más leído y discutido en este periodo fue un artículo que reconstruyó los casos del contagio de turistas, entre ellos, algunos italianos, en St. Moritz. El polémico debate en el sitio web y en los medios de comunicación social giró principalmente en torno a que si los milaneses de St. Moritz fueron demasiado despistados o los médicos y autoridades de los Grisones, demasiado laxos. 4. Suiza recibe de Francia algunos pacientes Además de los elogios y agradecimientos por la solidaridad de Suiza, en los debates sobre este artículo se plantearon, entre otras, las dos cuestiones siguientes ¿Por qué necesitamos una UE si Suiza también puede ser solidaria? ¿Quién se hará cargo de los costos? Esta última pregunta se responde en el artículo: Francia. 5. Gran simbolismo en una frase de la presidenta de Suiza "Para enfrentar esta crisis se requiere del apoyo de todos, de cada uno de nosotros", dijo Simonetta Sommaruga, la ministra que este 2020 ocupa la presidencia rotativa de Suiza. Lo más sorprendente es que el discurso completo publicado en nuestra página en japonés cautivó a un gran número de seguidores en nuestro canal en FB. 6. Cuando el Cervino proyecta banderas como acto solidario Con el Cervino como superficie de proyección, la estrategia del turístico poblado de Zermatt dio un gran golpe. Cada "bandera de la solidaridad" se difundió en muchas partes del mundo. Lo que sucedió especialmente con la bandera de Italia y la de Japón. Y la contribución que hizo referencia a las críticas sobra las emisiones de luz sobre esta acción también fue origen de comentarios: 7. Suiza sin gente en las calles Estas imágenes poco habituales de Suiza no requirieron de muchas palabras para atraer la atención. 8. La ‘reserva en caso de emergencia’ en Suiza La entrega de la redacción rusófona sobre lo que aconsejan las autoridades federales que cada hogar suizo debe tener en casa en caso de emergencia causó gran revuelo y algunas sonrisas en Facebook. Alguien comentó que justo por ello era lógico que faltara el papel higiénico en las tiendas. 9. Beso en la línea fronteriza Hasta hace poco, tales imágenes eran impensables en las fronteras con los países vecinos. No es de extrañar que las fotos de una pareja besándose sobre una valla fronteriza con Alemania sorprendieran en muchas regiones del mundo. Por ejemplo, nuestros usuarios de habla portuguesa dirigieron mensajes de paciencia a las parejas separadas por las barreras fronterizas. 10. Uso de mascarillas: ¿Cómo le hacen otros países? La cuestión de si debemos usar máscaras en Suiza ha sido un tema extendido durante varias semanas. Dado que la población, los expertos y el Consejo Federal siguen divididos en este tema, La redacción germanófona preguntó a los suizos residentes en el extranjero cómo se manejan las cosas en los países donde viven. 11. ¡Campeones queseros! Frente a todo el contenido relacionado con la pandemia, la noticia en la que informamos que Suiza se convirtió en campeón mundial del queso generó cerca de cuatro mil interacciones en los últimos tres meses en nuestro canal en Facebook en inglés. Debido al error de concordancia del titular 'El queso suizo ‘gruyère’, ganador en EE.UU' con la foto mostrando otro tipo de queso, muchos de nuestros lectores pudieron perfilarse como expertos queseros y avisarnos del desatino 😉 👍. Gracias por ello. Como pueden ver, sus comentarios y preguntas influyen y contribuyen a la producción de nuestras entregas ¿Tiene usted alguna pregunta sobre SWI o sobre el aporte para nuestro informe? Por favor, escríbanos aquí un comentario o póngase en contacto conmigo directamente por E-Mail.