Por primera vez en Suiza, los amantes de la pintura británica del siglo XIX pueden visitar una colección única -desde Turner hasta Whistler pasando por los prerrafaelitas- reunida en Lausana a partir de prestigiosas colecciones que rara vez salen de las Islas Británicas.

“La pintura británica del siglo XIX es algo no es muy conocido aquí en Suiza y en el resto de Europa”, explica el curador William Hauptman. “Con esta exposición quería mostrar la originalidad y la diversidad de las pinturas realizadas durante el periodo victoriano, que la gente consideraba bastante difíciles, de mala calidad y poco interesantes, pero que hoy en día se ven bajo una luz diferente”.

En los últimos años, las pinturas de la era victoriana han vuelto a estar de moda y se han vendido a precios elevados, como El Hallazgo de Moisés de Lawrence Alma-Tadema, que se vendió por 36 millones de dólares (35,8 millones de francos) en 2010, o Las Horas Doradas de Frederic Leighton, comprado por 260 guineas en 1916 y vendido por tres millones de libras (3,9 millones de francos) en 2016.

“Aquí en el Hermitage queremos mostrar que el siglo XIX es algo más que los nombres familiares. Es como en la literatura. Si piensas que solamente hay Balzac y Flaubert en Francia y Dickens y Thackeray en Inglaterra, te pierdes muchas cosas”, señala Hauptman.

Desde el 1 de febrero hasta el 2 de junio, la Fondation de L'HermitageEnlace externo, en el norte de Lausana, muestra una colección de 60 pinturas prestadas por importantes instituciones británicas, incluyendo la Colección Real de la Reina Isabel II, la Real Academia de Arte y museos regionales.

“Quería evitar los clichés de las famosas obras que se ven en la Tate de Londres. He aquí una selección de pinturas que no se ven tan a menudo, ya que no hay mucha gente que vaya a Sheffield, Exeter o Liverpool”, apunta Hauptman.

Tres generaciones

El Hermitage muestra a tres generaciones de pintores, incluyendo a JMW Turner, uno de los paisajistas más famosos de su época, y sus resplandecientes panoramas marinos. Se traslada al arte natural detallado de la Hermandad Prerrafaelita, fundada en 1848 por estudiantes de la Academia Real de Londres, entre ellos John Everett Millais y Dante Gabriel Rossetti.

El museo, que se encuentra en una villa de 1850, también cuenta con obras del Movimiento Estético, dirigido por Edward Burne-Jones, que se inspiró en las leyendas medievales, la literatura, la poesía y la Antigüedad.

Pinturas de Frederick Waller, Augustus Mulready y Frank Holl representan la terrible pobreza en la Gran Bretaña del siglo XIX y la vida entre mendigos y niños de la calle.

Concluye con los influyentes pintores James Abbott McNeil Whistler y John Singer Sargent, artistas de origen americano que vivieron y trabajaron en Gran Bretaña. Los trabajos reflejan los grandes cambios de la Revolución Industrial y la vida moderna durante la Edad de Oro del Imperio Británico, desde la expansión de las ciudades y el transporte hasta las crecientes desigualdades sociales y el surgimiento de las clases medias.

“¿Quién compraba cuadros en esa época? Las familias ricas y los aristócratas, por supuesto, pero por primera vez había una clase media que tenía suficiente dinero y el deseo de colgar pinturas en sus paredes para aumentar su estatus social”, observa Hauptman.

“Pero no querían escenas históricas o imágenes de la Biblia. Querían pinturas fáciles de entender que mostraran escenas realistas de la vida cotidiana”.

Neuer Inhalt Horizontal Line