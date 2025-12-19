De Wever celebra decisión del préstamo para financiar a Ucrania frente al uso de activos

3 minutos

Bruselas, 19 dic (EFE).- El primer ministro belga, Bart De Wever, celebró este viernes la decisión de optar por un préstamo con respaldo al margen presupuestario de la Unión Europea como fórmula elegida para financiar a Ucrania en los años 2026 y 2027, y reiteró que los activos rusos inmovilizados en su territorio «se mantendrán inmovilizados».

«Creo que Ucrania ha ganado. Ha recibido la financiación urgente, predecible y fiable que necesita para los próximos dos años basada en un préstamo de la UE en los mercados de capitales respaldado por el margen presupuestario de la UE», dijo en una rueda de prensa al término de las negociaciones, que se extendieron hasta altas horas de la madrugada.

La Comisión Europea propuso utilizar el efectivo que generan los activos del Banco Central Ruso inmovilizados cuando van venciendo como forma de financiación para Ucrania en los dos próximos años; sin embargo, esta idea no convenció al Gobierno federal por los riesgos que conllevaba para Bélgica, ya es sede de la firma Euroclear, que custodia la mayor parte de estos activos.

Esto conllevaba una serie de riesgos que los belgas no estaban dispuestos a asumir en solitario, lo que llevó a De Wever a encabezar la resistencia contra esta opción, a la que no se cerró siempre y cuando ese riesgo fuera compartido entre todos los Estados miembros, según explicó.

«Para mí, el préstamo de reparaciones no era una buena idea. (…) Me pidieron que, por favor, hiciera un esfuerzo para conseguirlo. Así que negocié el texto con la Comisión para que fuera posible. Cuando explicamos el texto, surgieron tantas preguntas que dije: ‘Os lo dije'», explicó.

Aunque evitó anotarse una victoria – dijo que esa victoria era para Ucrania y los países de la UE -, De Wever puso en valor que «la voz de los Estados miembros pequeños y medianos también cuenta».

«Las decisiones de Europa no están impulsadas únicamente por las capitales o instituciones más grandes. Son colectivas», aseveró.

En cuanto a la situación de los activos rusos, manifestó que «se mantendrán inmovilizados y, en última instancia, se utilizarán para reparar los daños que Rusia ha causado con su guerra injustificada y sin provocación contra Ucrania».

«Creo que nadie en la familia europea quiere que ese dinero vuelva a Moscú, pero podemos volver a la filosofía original. Se utilizará para reparar los daños que Rusia ha causado a Ucrania», añadió.

También celebró la «unidad» de Europa ante este acuerdo, que suscribieron 25 de los 27 estados miembros.

«La unidad hoy significa que Europa sigue siendo relevante en la mesa geopolítica. La fragmentación habría significado debilidad e irrelevancia, y eso lo evitamos», dijo. EFE

