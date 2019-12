Los glaciares retroceden lentamente a medida que las temperaturas medias en Suiza aumentan más rápidamente que en otros sitios. El arte también tiene voz en el debate sobre el cambio climático.

La escena artística suiza no tardó en participar en las discusiones sobre el clima. Ya en los años ochenta, el fotógrafo de moda y artista Michel ComteEnlace externo fue una figura clave en el movimiento del arte para exigir apaciguar el recalentamiento terrestre.

La Fundación Suiza de la Cultura, ProHelvetia, y el Instituto Polar Suizo recién lanzaron el proyecto piloto PolARTSEnlace externo, para reunir a artistas y científicos dedicados al tema.

¿Acaso las instituciones políticas están más dispuestas a conceder subvenciones para proyectos artísticos si se centran en el cambio climático?, preguntamos a Philippe Bischof, director de Pro Helvetia.

"Hay ejemplos de consejos u organizaciones (como el ‘Arts Council England’ en colaboración con Julie’s BycicleEnlace externo)

que se centran en proyectos ecológicos para otorgar subvenciones y premios. En Pro Helvetia analizamos actualmente cómo se definirá nuestro apoyo en este ámbito”.

“Una opción podría ser la de recompensar proyectos que reflejen cuestiones ecológicas, siempre y cuando sean convincentes en términos de calidad y, al mismo tiempo, procuren tener una huella ecológica baja (por ejemplo, si los artistas toman el tren en lugar del avión para su objetivo artístico)".

Estos son los principales programas de arte relacionados con el clima en Suiza SMArtEnlace externo: con patrocinio federal y privado, tiene como objetivo sacar de las galerías el arte sobre el clima y llevarlo a las escuelas para concienciar a las nuevas generaciones. Los artistas elegidos participan en residencias de tres meses en los cantones del Tesino, Uri o los Grisones. ALT. +1000Enlace externo: es un festival de fotografía en Suiza para la "promoción de la cultura y el patrimonio de las regiones montañosas", cuya sede se encuentra en Le Locle. 3-D FoundationEnlace externo: Dedicada a crear arte contemporáneo para promover el ambientalismo, la educación y la cultura.

Fin del recuadro

Todas las obras expuestas en esta galería fotográfica son cortesía de los artistas.



