Debilitado, Infantino organiza reunión de crisis en Marruecos

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió este miércoles en Marruecos con altos responsables de la máxima instancia del fútbol, en medio de las críticas por su abortado proyecto de abrir la institución a la inversión privada.

Dicha reunión tuvo lugar en la sede para África de la FIFA, en el complejo Mohammed VI de Salé, cerca de Rabat.

En una de las entradas del recinto, una periodista de la AFP vio pasar varios vehículos, entre ellos tres furgones con los cristales tintados.

Por la tarde, sobre las 17H30 GMT, una fuente próxima indicó que la reunión había terminado. Salieron del recinto dos vehículos seguidos de un coche de policía.

Por el momento se desconocen los motivos precisos de la elección de Marruecos para acoger esta reunión.

El país debe coorganizar con España y Portugal el Mundial de 2030, un torneo que también celebrará partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay.

No obstante, Infantino se encontraba en el reino alauita con motivo de la Fiesta del Trono la semana pasada.

– Malestar interno –

Al frente de la FIFA desde hace diez años, Infantino ha multiplicado los proyectos de calado, hasta llegar a anunciar la semana pasada su intención de crear una sociedad externa (Fifa Forward Enterprise, FFE) para gestionar las actividades comerciales del organismo y torneos como los Mundiales, con la entrada de inversores privados.

Presentado por sorpresa el martes pasado, después de que fuera revelado por la prensa, el proyecto fue finalmente retirado a finales de semana ante la oposición de numerosos actores del fútbol, entre ellos la confederación europea (UEFA).

Varios altos cargos de la FIFA se han distanciado en los últimos días de Infantino, entre ellos Arsène Wenger, actual director del desarrollo del fútbol mundial dentro del organismo, y el secretario general del mismo, Mattias Grafström.

Este último, en una carta dirigida a los empleados de la FIFA y a la que tuvo acceso la AFP, lamentó «una serie de acontecimientos tristes y condenables» que «afortunadamente desembocaron en el abandono permanente» del proyecto.

El principal asesor de Infantino, Carlos Cordeiro, ya había dimitido el viernes, afirmando que se oponía «categóricamente» al proyecto del patrón de la FIFA.

– Presiones externas –

Desde fuera del fútbol, este miércoles el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se sumó a la voz de su homólogo británico, Andy Burnham, para arremeter contra el jefe de la FIFA.

«Sin duda, ya no tengo confianza en el señor Infantino a partir de este momento, dado lo que ha sucedido», señaló Carney, cuyo país fue uno de los anfitriones junto a Estados Unidos y México del Mundial 2026.

Carney señaló que el supuesto hecho de que Infantino no haya consultado el plan con el equipo directivo de la FIFA «debería ser fatal» para su mandato.

El viernes, Burnham opinó que Infantino era «la persona equivocada para dirigir» el organismo rector del balompié mundial.

Sus voces se suman a las de la UEFA, pero también de la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe), que tras haber hecho naufragar el proyecto de la FFE, criticaron directamente a Infantino.

En una carta enviada el viernes a la FIFA y consultada por la AFP, la UEFA «notifica oficialmente que está considerando activamente emprender acciones legales».

«Seamos claros: la FIFA ya no puede seguir teniendo autorización para tomar decisiones de manera unilateral», denunció a su vez este miércoles en un comunicado la Asociación de Ligas Europeas, criticando de paso el proyecto de Infantino de querer ampliar el Mundial a 64 equipos a partir de 2030.

– «Debe irse» –

Por el momento, Infantino es el único candidato declarado a su reelección al frente de la FIFA, en una votación que se celebrará en marzo de 2027 en Rabat.

El italo-suizo de 56 años necesita una mayoría de las 211 federaciones miembro para obtener un nuevo y último mandato de cuatro años.

Hasta ahora un puñado de federaciones (Finlandia, Gales, Serbia y Suecia), todas europeas, le han retirado oficialmente su apoyo.

«Infantino debe irse», sentenció este miércoles la leyenda del fútbol portugués Luis Figo, en una columna de opinión en el periódico británico Daily Mail, donde califica a Infantino de «vestigio del pasado que no debe formar parte del futuro».

El príncipe Ali ben Al Hussein, presidente de la Federación Jordana de Fútbol, acusó el martes a Infantino de «chantaje».

«Durante meses, la FIFA se negó a ayudarnos con estas cuestiones (problemas logísticos principalmente en la Copa del Mundo) o con otras, hasta que se me dijo verbalmente, durante el Mundial, que si apoyaba a Infantino, ello contribuiría en gran medida a ayudar a nuestra federación», declaró el dirigente en X.

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