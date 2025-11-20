Decenas de heridos en una colisión de trenes al sur de República Checa

Praga, 20 nov (EFE).- Unas 40 personas resultaron heridas en una colisión entre dos trenes en el sur de la República Checa, informaron los servicios de socorro a la cadena CT24.

La colisión entre un tren rápido y otro de cercanías se produjo poco después de las 06.00 hora local (05.00 GMT) entre las localidades de Sliv y Divcice, sin que aún se conozcan las causas del siniestro.

Entre las víctimas hay cinco personas que se encuentran en estado grave, explicó un portavoz del hospital de Ceske Budejovice, al sur de Bohemia, a dónde fueron trasladados los heridos. EFE

