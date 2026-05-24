Decenas de miles de checos piden cese del ministro de Cultura por reforma de la TV pública

3 minutos

Praga, 24 may (EFE).- Decenas de miles de manifestantes salieron este domingo a las calles de Praga para exigir el cese del ministro de Cultura, Oto Klempir, por su propuesta de reforma del sistema de financiación de la radiotelevisión pública, al considerar que su objetivo es controlar estos medios.

«Oto, lárgate ya», gritaban los manifestantes, que tras congregarse en la céntrica Plaza Vieja de la capital checa marcharon hacia el Ministerio de Cultura, donde los organizadores, miembros de la ONG Un millón de momentos para la democracia, acordonaron la entrada con un cinta que decía: «Manos fuera de los medios públicos», el lema de ésta y otras protestas celebradas en Praga y otras ciudades checas desde marzo.

El consejo de ministros tiene previsto abordar este próximo lunes, 25 de mayo, el polémico proyecto de ley por el que los entes públicos de radiodifusión recibirán financiación estatal directa, en vez del sistema de tasas ciudadanas, mientras que sus órganos directivos seguirán siendo elegidos con el sistema actual.

Los representantes de la ONG mostraron hoy un cartel con el número de firmas ciudadanas reunidas, 180.000 en total, para pedir que Klempir retire su proyecto legislativo.

Esta reforma no sólo ha chocado con la resistencia de los representantes de los entes públicos, que ven en ella una interferencia contraria a las garantías de su funcionamiento libre, estable y predecible, sino también de organismos como el Instituto Internacional de la Prensa (IPI), que ha manifestado su preocupación, advirtiendo del riesgo de socavar la independencia de los medios públicos.

También han criticado el proyecto otros ministros de la coalición gubernamental de populistas y eurocríticos, con el magnate agroindustrial Andrej Babis a la cabeza, que han exigido a Klempir que reelabore un texto que consideran que tiene muchas lagunas.

Esta semana, el Ministerio de Finanzas pidió a Klempir que aclarara de qué resorte procederá la financiación, cómo se determinará su monto y cuándo y cómo se abonará a los entes.

El Ministerio de Interior expresó asimismo reservas sobre la propuesta, ya que el servicio de Correos, que está en su organigrama, ingresa más de 11 millones de euros anuales gracias a la recaudación de las tasas ciudadanas, algo que con del cambio de sistema puede perder.

Además de criticar esta reforma, que supondrá una reducción del presupuesto de los entes de radiodifusión públicos -lo que puede ocasionar despidos-, los manifestantes criticaron hoy la intención de Cultura de modificar el proceso de toma de decisiones sobre las subvenciones del Fondo Estatal Audiovisual. EFE

gm/wr/mra

(foto)(vídeo)