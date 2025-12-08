Decenas de miles de personas inundan Damasco para celebrar un año de la caída de Al Asad

Noemí Jabois

Damasco, 8 dic (EFE).- Aferrados a banderas de la nueva Siria y entre gritos de «Dios es grande», decenas de miles de personas inundaron este lunes las inmediaciones de la plaza de los Omeyas en Damasco para conmemorar el primer aniversario del derrocamiento del régimen de Bachar al Asad tras medio siglo en el poder.

Mareas enteras de ciudadanos salieron a las calles de la ciudad entre gritos de júbilo, el sonido de los petardos y la explosión de fuegos artificiales, mientras sus carreteras quedaban colapsadas por las innumerables caravanas de vehículos con bengalas encendidas y banderas al viento.

«Este es el día de la libertad, nos deshicimos del régimen de Al Asad, también nos libramos de los asesinatos de personas. Todo ello ocurrió gracias a la oposición siria», comenta a EFE la joven Nour, envuelta en una bandera enorme, en una de las calles aledañas a la plaza de los Omeyas.

El fin de una época oscura

Es de la provincia oriental de Deir al Zur, donde dice que el número de víctimas del antiguo régimen fue especialmente alto.

Ella misma perdió a un hermano en la infame cárcel de Sednaya, a las afueras de la capital y uno de los muchos centros de detención de los órganos de Al Asad donde se cree que acabaron buena parte de las decenas de miles de víctimas de desapariciones forzosas que se le atribuyen.

Nour lamenta que nunca les entregaron el cuerpo de su hermano y que solo consiguieron su carné de identidad, al igual que ocurrió con alrededor de una decena de otros parientes suyos que también acabaron en esta prisión conocida como el ‘matadero humano’.

Además, otro de sus hermanos, el mayor, desapareció cuando su mujer estaba embarazada, apunta la joven, al agregar que la hija tiene ahora 12 años y nunca ha sabido nada de su padre.

«Ahora es un nuevo comienzo bajo el liderazgo de Ahmed al Sharaa», zanja, aferrándose a la esperanza de que la oscura era vivida durante el mandato de los Al Asad sea sucedida por una mejor con el nuevo presidente del país.

Para Saja, este aniversario también es una fecha muy destacada, lo suficiente como para viajar a propósito desde el extranjero para tomar parte en las celebraciones.

«Fue el mejor día de nuestras vidas, el día de la liberación, en que nos libramos del tirano Bachar al Asad. Fue el mejor día de las vidas que estamos viviendo, el día de la liberación, ese fue el día de nuestra libertad», señala a EFE la mujer, oriunda de Damasco.

En su caso, la persecución de las anteriores autoridades y el conflicto armado que estalló en el país a raíz de las protestas antigubernamentales de 2011 la obligaron a convertirse en refugiada en Turquía, donde aún reside después de casi 14 años.

Más de seis millones de sirios tuvieron que abandonar el país durante la guerra y otros siete se vieron desplazados internamente, aunque muchos de ellos han ido regresando en el último año.

Participación multitudinaria

Las nuevas autoridades organizaron este lunes todo tipo de actividades para marcar el aniversario del final de un «capítulo oscuro en la historia de Siria», tal y como lo describió Al Sharaa durante un discurso a la nación, emitido en pantallas gigantes en la plaza de los Omeyas.

Hubo desfiles militares en diferentes ciudades del país, exhibiciones, conciertos, discursos y espectáculos aéreos.

Pero lo más gordo llegó al caer el sol, cuando las calles de la capital se llenaron con ríos humanos que se dirigían a la zona de la plaza, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, algunos de ellos lanzados por parapentistas motorizados sobrevolando las multitudes.

El número de asistentes fue tal que, llegado un punto de la noche, la oficina de comunicación de la Administración damascena acudió a su página de Facebook para pedir a la población que evitara la plaza de los Omeyas y sus inmediaciones por miedo a estampidas.

Los participantes en esta celebración central llegaron de todas partes del país, como Marwa Khatef Heman, que viajó un día entero por carretera desde Deir al Zur para poder festejar junto a decenas de miles de sus compatriotas.

«Este es el día de la liberación, este es nuestro día, estamos muy contentos (…) Vimos de todo, vimos cohetes, vimos bombas y por eso estamos celebrando», concluye la mujer. EFE

