Decenas de miles de simpatizantes de los hutíes se manifiestan en Saná contra Arabia Saudí

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Saná, 17 jul (EFE).- Decenas de miles de simpatizantes de los rebeldes hutíes del Yemen salieron este viernes a las calles de Saná, la capital controlada por los insurgentes, para mostrar su apoyo al movimiento chií y rechazar la intervención militar de Arabia Saudí en el país árabe tras la escalada de tensión de esta semana.

La manifestación fue convocada por el líder insurgente, Abdelmalek al Huti, en la plaza capitalina de Sabeen, donde los congregados corearon consignas contra Riad, que desde 2015 interviene en el Yemen al frente de una coalición militar que apoya al Gobierno internacionalmente reconocido del país.

«Sacrificaremos nuestras vidas por ti» fue uno de los cánticos de la multitud para Al Huti, según constató EFE, mientras que los manifestantes también ondearon armas y banderas de los rebeldes mientras cantaban «No habrá tregua después de hoy» y prometían «Guerra de escalada y ataque» contra Arabia Saudí.

La concentración fue convocada después de que el pasado lunes el Ejército yemení bombardeara el aeropuerto internacional de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní que trasladaba a una delegación de los hutíes desde Teherán, aunque los rebeldes acusaron a Arabia Saudí de efectuar el ataque.

Riad no se ha pronunciado públicamente sobre esta acusación.

Los hutíes lanzaron un ataque múltiple contra territorio saudí a modo de respuesta, al tiempo que amenazaron con que todas las instalaciones petroleras y vitales del reino árabe serían objetivo de sus misiles y drones si Riad lanza una nueva operación militar contra el Yemen.

Esta última escalada amenaza con exacerbar las tensiones regionales y suscita preocupación por el frágil equilibrio militar en Yemen, donde una tregua mediada por la ONU que entró en vigor en abril de 2022 redujo drásticamente los combates a gran escala, a pesar de su expiración formal ese mismo año.

La guerra civil de Yemen comenzó después de que los hutíes tomaran Saná en 2014, lo que provocó una intervención militar liderada por Arabia Saudí en 2015 y desencadenó una de las peores crisis humanitarias del mundo. EFE

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(foto)(vídeo)