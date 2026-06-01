Decenas de muertos en Birmania en una explosión en un territorio controlado por los rebeldes

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Una explosión en el norte de Birmania provocó este domingo la muerte de decenas de personas, según dos rescatistas, mientras que rebeldes que controlan la región afirmaron que fue causada por la detonación accidental de explosivos de minería.

Un rescatista en el distrito de Namhkan, en el estado de Shan, donde se produjo la explosión, dijo que 46 personas murieron, incluidos niños, y que más de 70 resultaron heridas.

Otro rescatista dijo que en total murieron 59 personas; ambos hablaron bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.

Birmania está sumergida en una guerra civil desde que los militares tomaron el poder en un golpe de Estado en 2021, y las fuerzas armadas combaten a una serie de guerrillas y grupos armados de minorías étnicas.

El Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA), una de las facciones de minorías étnicas más poderosas del país, dijo que el estallido «accidental» de explosivos almacenados utilizados en la minería se produjo alrededor de las 12:00 pm (05H00 GMT) del domingo en el municipio de Namhkam, en el estado Shan, y mató a «muchos aldeanos locales».

Sin embargo, no proporcionó un balance exacto.

En un comunicado el TNLA señaló que los explosivos pertenecían a su departamento económico y que la causa exacta de la explosión estaba bajo investigación.

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