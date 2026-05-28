Decenas de muertos tras intensos bombardeos israelíes en el sur del Líbano

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El Cairo, 28 may (EFE).- Israel mató este jueves a decenas de personas en el sur del Líbano, sometido a intensos bombardeos desde anoche, pese a la celebración de la festividad de Aíd al Adha y a un solo día de que empiece una reunión militar entre ambos países en el Pentágono.

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa informó de al menos seis muertos, entre ellos niños, de una misma familia por un ataque con dron israelí en Nabi Sari, entre Adloun y Sidón, mientras intentaban huir de las localidades amenazadas.

En la ciudad de Sidón, equipos de rescate de la Asociación Médica Islámica, en colaboración con otras organizaciones, recuperaron los cadáveres de tres personas de entre los escombros por otro ataque israelí contra un edificio residencial.

Los equipos de rescate también trasladaron a otros cinco heridos a los hospitales de la ciudad para recibir el tratamiento, mientras intentan retirar los escombros del ataque aéreo.

Los ataques también afectaron a los distritos de Nabatieh y Tiro: en el primero de ellos, aviones israelíes lanzaron varios ataques aéreos que hirieron a varias personas en distintos puntos de la ciudad homónima, entre ellos viviendas y una escuela.

En el mismo distrito, hubo varios bombardeos en sus localidades de Jebchit o Deir al Zahrani, que impactaron contra edificios residenciales, destruyéndolos por completo.

En Tiro, un dron atacó este jueves una motocicleta, matando a al menos dos personas.

El miércoles, el Ejército israelí emitió, antes de lanzar nuevos bombardeos, órdenes de desplazamiento forzoso contra la población de todo el sur del Líbano y la ciudad de Tiro, en el marco de la intensificación de los ataques.

Además, el ministro israelí de Finanzas, el colono y supremacista judío Bezalel Smotrich, llamó este jueves a derribar «cien edificios» en Beirut por cada dron del grupo libanés chií Hizbulá que dañe a un militar israelí, tras la muerte de una soldado.

Pese al alto el fuego, Israel continúa atacando a diario el sur del Líbano, mientras que el grupo libanés chií Hizbulá lanza también decenas de drones contra el norte de este país y contra los soldados que Israel mantiene en parte de su territorio, donde está extendiendo la zona que ocupa.

Esta escalada de ataques se produce a un día de la reunión militar de ambos países prevista en el Pentágono, y cuando los musulmanes libaneses celebran el segundo día de Aíd al Adha o la Fiesta del Sacrificio, la festividad más importante del islam. EFE

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