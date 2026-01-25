Decenas de personas se manifiestan en Lisboa contra la represión en Irán

1 minuto

Lisboa, 25 ene (EFE).- Varias decenas de personas se manifestaron este domingo en Lisboa contra la represión de las protestas por parte del régimen iraní y pidieron la intervención de otros países.

La marcha, convocada para expresar solidaridad con el pueblo iraní y para denunciar «las violaciones de los derechos humanos y la represión en Irán», comenzó bajo la lluvia en la céntrica plaza de Marqués de Pombal, y bajó por la avenida da Liberdade, una de las arterias de la capital portuguesa.

Durante la protesta, muchos de los presentes, varios de ellos de origen iraní, no cargaban la bandera de su país, sino la bandera del león y el sol, previa a la Revolución Islámica de 1979.

También se veían carteles con mensajes como «No a la República Islámica», «Portugal, actúa ahora» y «Presidente (Donald) Trump, ayuda ahora! Acaba con este dolor».

Según la agencia de noticias Lusa, participó en la manifestación la presidenta del partido Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, junto a otros miembros de su fuerza política.

Estas manifestaciones en Irán, desatadas a finales diciembre, llegaron a su punto álgido el 8 y 9 de enero, pero fueron reprimidas duramente por la república Islámica.

Según la versión oficial, más de 3.100 personas murieron en las protestas, aunque ONG opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, cifran en cerca de 5.500 los fallecidos. EFE

