Declaran «agente extranjero» en Rusia a un experto progubernamental que alabó a Azerbaiyán

Moscú, 22 ago (EFE).- El Ministerio de Justicia de Rusia declaró este viernes «agente extranjero» al analista y exdiputado ruso, Serguéi Markov, conocido durante años por su defensa de la política de Azerbaiyán y del presidente de ese país, Ilham Aliyev.

Según el comunicado oficial, Markov, considerado hasta ahora un experto progubernamental y asiduo de tertulias políticas, participó en la creación de materiales de otros «agentes extranjeros» y difundió «información falsa» sobre las decisiones de las autoridades rusas.

«No soy agente extranjero. Todos lo saben bien. Llevo 25 defendiendo la política de Vladímir Putin y estoy sancionado (por ello) por Canadá», escribió el analista en su canal de Telegram.

Según Markov, su inclusión en la «lista negra» del Ministerio de Justicia es un «error», ya que es víctima de «ataque de los enemigos de Rusia».

La posibilidad de que Markov fuera declarado «agente extranjero» se discutió mucho en redes sociales rusas después de sus elogios al líder azerbaiyano en un foro en el país caucásico, que coincidió con una escalada de tensiones entre Bakú y Moscú.

Poco después de la celebración de ese evento, también fue relevado de su puesto el primer subdirector de la agencia rusa TASS, quien calificó a Aliyev de un político «virtuoso».EFE

