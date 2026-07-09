Declaran «emergencia» en parte de la región de Zaporiyia controlada por Moscú

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Moscú, 9 jul (EFE).- Las autoridades impuestas por Rusia en la región ucraniana de Zaporiyia declararon este jueves la situación de emergencia en los territorios bajo su control.

«Se ha decidido declarar el estado de emergencia regional en Zaporiyia. Esta medida entró en vigor a las 00:00 del 9 de julio de 2026 y permanecerá vigente hasta nuevo aviso», escribió en redes sociales el gobernador local, Yevgueni Balitski.

Según el Balitski, entre principios de junio y el 1 de julio, los cultivos de trigo en una superficie de 1.500 hectáreas fueron destruidos como consecuencia de los ataques con drones de las Fuerzas Armadas ucranianas.

Los mayores daños se registraron en seis distritos municipales, así como en el distrito urbano de Melitopol.

La situación actual representa una amenaza para la estabilidad socioeconómica de la región, aseguraron las autoridades.

Hace dos semanas también en Crimea, anexionada por Moscú en 2014, fue declarada la situación de emergencia por los ataques ucranianos contra la península. EFE

mos/fpa