Declaran “agente extranjero” en Rusia a conocida crítica literaria Galina Yuzefovich

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Moscú, 3 jul (EFE).- Las autoridades rusas declararon este viernes “agente extranjero” a la conocida crítica literaria Galina Yuzefovich por difundir “falsedades” sobre la guerra en Ucrania.

La información fue publicada en un comunicado del Ministerio de Justicia.

Según la nota, Yuzefovich, de 50 años, “difundió información falsa sobre decisiones y políticas de las autoridades rusas”.

Además, “se opuso a la operación militar especial en Ucrania” y “participó en la creación y difusión de mensajes y materiales” de otras personalidades y organizaciones vetadas en este país.

La nota indica que actualmente Yuzefovich “reside fuera de la Federación de Rusia”.

Yuzefovich, que también se desempeñó como periodista, es más conocida como crítica literaria y autora de un popular canal de YouTube y un podcast sobre libros y la cultura en general.EFE

mos/ajs