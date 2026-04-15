Declaran alerta sanitaria por brote de fiebre amarilla en la región más poblada de Bolivia

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La Paz, 15 abr (EFE).- Las autoridades del departamento oriental de Santa Cruz, la región más poblada de Bolivia, declararon este miércoles la «alerta sanitaria» por un brote de fiebre amarilla que hasta el momento ha dejado un fallecido, por lo que se activaron medidas preventivas para contener el avance de la enfermedad.

El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Carlos Hurtado, indicó que el origen del brote se registró en la provincia Cordillera, colindante con Paraguay, y que causó la muerte de un joven de 20 años que estuvo convaleciente por tres días “debido a las complicaciones”.

Hurtado también dijo que se confirmó un segundo caso «en la misma zona», mientras que otra persona está bajo observación médica al ser sospechosa de tener la enfermedad.

El funcionario del Sedes indicó que los casos confirmados son un «brote epidémico con transmisión autóctona de la enfermedad», algo que no existía en el país «desde hace muchos años».

Asimismo, mencionó que, desde que se conoció sobre el primer contagio, se desplazó un equipo de vigilancia epidemiológica que realizó la captura de larvas y mosquitos en zonas rurales y urbanas del sector Kapeirenda-Aguas Calientes, en Cordillera.

A esto siguieron otras acciones de prevención, como la fumigación, la vacunación masiva de la población contra la fiebre amarilla y el bloqueo del foco epidemiológico.

Según el Ministerio de Salud de Bolivia, entre 1980 y 2006 se registraron 992 casos de la enfermedad con una «alta letalidad», lo que llevó a desarrollar varias campañas de vacunación con la aplicación de más de 10 millones de dosis.

En 2007 se efectuó una acción similar en zonas endémicas del país para inmunizar a cinco millones de personas de entre 3 y 44 años, «con lo que se controló efectivamente» la enfermedad, según los registros del ministerio.

La fiebre amarilla es causada por el virus del mismo nombre, que se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos Aedes aegypti infectados en áreas urbanas, y de Haemagogus spp. y Sabethes spp. en zonas selváticas y boscosas.

Los casos de la enfermedad pueden ser asintomáticos, leves, moderados, graves o fatales.

Cuando aparecen síntomas leves, suelen incluir fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor muscular, pérdida del apetito, náuseas y vómitos. En casos graves, lo anterior puede acompañarse de dolor abdominal, ictericia, sangrados y complicaciones hepáticas y renales. EFE

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